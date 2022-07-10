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Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная заявила, что COVID-19 сейчас почти неотличим от ОРВИ

По симптомам и характеру течения заболевания коронавирус едва ли можно отличить от других ОРВИ.
Известия
Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению болезней, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Коммерсантъ
Восстановиться после перенесенного COVID-19 могут помочь прогулки на свежем воздухе, а также дыхательная гимнастика, употребление свежих овощей и фруктов.
Известия
В случае, если симптомы болезни затянулись, то пациентам следует обращаться к врачу, так как не исключено, что могло обостриться или проявиться заболевание, которое ранее не давало о себе знать, отметила Пшеничная.
Газета.Ru

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