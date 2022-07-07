"Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", - сказал он.