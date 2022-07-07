"Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", - сказал он.
Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
Традиционная церемония фотографирования участников министерской встречи G20, которая проходит на Бали, была отсрочена, поскольку госсекретарь США Энтони Блинкен и ряд других стран выразили нежелание принимать в ней участие в присутствии российского коллеги Сергея Лаврова.
Иностранные наемники удивлены боевыми действиями на Украине, даже опытные западные ветераны заявляют, что до сих пор не видели того, с чем им пришлось столкнуться, конфликт не похож на те, в которых они участвовали ранее, пишет газета The New York Times.