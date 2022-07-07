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Эксперт Роспотребнадзора Семенов допустил рост заболеваемости COVID-19 в России

"Рост заболеваемости в мире связан с двумя причинами. Во-первых, пришли новые варианты вируса. Во-вторых, идет постепенное ослабление иммунитета тех, кто давно привился или переболел. Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас", - сказал он.
ТАСС
Некоторый подъем заболеваемости коронавирусом не исключен в России, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов.
РИА Новости
«Скорее всего, мы будем наблюдать рост заболеваемости у тех, у кого нет иммунной прослойки, кто не вакцинирован. Основная мера остается прежней — максимальный охват вакцинацией», — подчеркнул Семенов.
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О всплеске случаев COVID-19 некоторые страны уже заявили.
Телеканал 360°

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