Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала РИА Новости, что у летучих мышей в России коронавирус SARS-CoV-2 пока не был выявлен, однако были обнаружены другие варианты вируса.