Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала РИА Новости, что у летучих мышей в России коронавирус SARS-CoV-2 пока не был выявлен, однако были обнаружены другие варианты вируса.
В итоговом докладе ВОЗ о расследовании источника коронавируса SARS-CoV была опубликована информация, что, с большой долей вероятности, вирус передался человеку именно от летучих мышей через другое животное.
Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
В мае сотрудники следственного управления СК по региону проводили обыски дома у Гуменюка, тогда источник ТАСС в правоохранительных структурах Приморья сообщал, что экс-мэр Владивостока проходил в качестве свидетеля по уголовному делу о получении взятки в отношении должностного лица муниципального бюджетного учреждения Владивостока "Некрополь".
Инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, врач, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов в беседе с РИА "Новости" рассказал, что может ждать космический киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова.