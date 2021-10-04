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Эксперт Роспотребнадзора Сперанская заявила, что у летучих мышей в РФ выявили коронавирусы

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская рассказала РИА Новости, что у летучих мышей в России коронавирус SARS-CoV-2 пока не был выявлен, однако были обнаружены другие варианты вируса.
Lenta.ru
Отмечается, что ученые методом РТ-ПЦР протестировали образцы из примерно 200 летучих мышей.
Аргументы и Факты
К примеру, коронавирусы существуют не только у летучих мышей.
ФедералПресс
В итоговом докладе ВОЗ о расследовании источника коронавируса SARS-CoV была опубликована информация, что, с большой долей вероятности, вирус передался человеку именно от летучих мышей через другое животное.
РИА Сахалин-Курилы

С чего всё началось

Эксперт Роспотребнадзора Сперанская заявила, что у летучих мышей в РФ выявили коронавирусы
Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
РИА Новости23:37

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