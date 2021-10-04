Коронавирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.

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С чего всё началось Эксперт Роспотребнадзора Сперанская заявила, что у летучих мышей в РФ выявили коронавирусы Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. РИА Новости 23:37