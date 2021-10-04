Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
В конце октября 2017 года, в разгар популярности PlayerUnknown’s Battlegrounds, компания Garena анонсировала условно-бесплатную королевскую битву Free Fire Battlegrounds (впоследствии шутер потерял последнее слово в названии).
Акциз на газировку В разделе "Актуальные вопросы налогообложения на перспективу" Минфин рассматривает возможность "проработки предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов".