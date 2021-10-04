Будьте в Плюсе

Эксперт Роспотребнадзора Сперанская заявила, что у летучих мышей в РФ выявили коронавирусы

Коронавирусы у летучих мышей встречаются во всех регионах, где они водятся, но пока в России они мало исследованы, уточнила Сперанская.В источнике

С чего всё началось

Эксперт Роспотребнадзора Сперанская заявила, что у летучих мышей в РФ выявили коронавирусы
Ученые выявили у летучих мышей в России коронавирусы, но SARS-CoV-2 среди них не было, заявила РИА Новости руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.
РИА Новости23:37

Подробнее о событии

Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения человека COVID-19 от летучей мыши в РФ нет
Комсомольская правда02:36
Роспотребнадзор: летучие мыши не заражали россиян коронавирусом
Газета.Ru00:45
Роспотребнадзор опроверг передачу COVID-19 от летучей мыши к человеку в России
Известия00:58
Роспотребнадзор заявил об отсутствии SARS-CoV-2 у летучих мышей из России
ФАН00:18
Специалист Роспотребнадзора Сперанская: у летучих мышей нашли другие варианты коронавируса
Lenta.ru00:08
В Роспотребнадзоре нашли коронавирусы у летучих мышей в России
РБК01:23
Эксперт Роспотребнадзора Сперанская заявила, что у летучих мышей в РФ выявили коронавирусы
РИА Новости23:37

Интересное

Опубликован архив офшорных операций бывших и действующих глав государств

В 2016 году ICIJ обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров.
Коммерсантъвчера в 14:42

Минфин предложил подумать об акцизе на газировку и корректировках НДФЛ

Акциз на газировку В разделе "Актуальные вопросы налогообложения на перспективу" Минфин рассматривает возможность "проработки предложения Минздрава России о введении акциза на калорийные безалкогольные газированные напитки с целью ограничения потребления таких продуктов".
РБК05:00