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Эксперт Шеин: экономическое благополучие США обусловлено высокими долгами граждан

"Однако несмотря на величину долга есть несколько факторов, которые удерживают ситуацию в равновесии и позволяют Америке занимать еще больше", — отметил специалист.
ПРАЙМ
В то же время ситуация остается в равновесии из-за способности правительства страны обслуживать свои долги.
Lenta.ru
Доля иностранцев за последние 10 лет сократилась с 30% до 25%.
ПРАЙМ
Для финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом.
Комсомольская правда

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Эксперт «БКС Мир инвестиций» Шеин разъяснил причину экономического благополучия США
RT на русском22:06
Аналитик Шеин рассказал, что экономическое процветание США основывается на огромных долгах
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