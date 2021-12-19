ИзвестияЭксперт Шеин: экономическое благополучие США обусловлено высокими долгами граждан"Однако несмотря на величину долга есть несколько факторов, которые удерживают ситуацию в равновесии и позволяют Америке занимать еще больше", — отметил специалист.ПРАЙМВ то же время ситуация остается в равновесии из-за способности правительства страны обслуживать свои долги.Lenta.ruДоля иностранцев за последние 10 лет сократилась с 30% до 25%.ПРАЙМДля финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом.Комсомольская правдаЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПолитРоссияРамблерТелеканал 360°Экономика сегодняLife.ruВечерняя МоскваREGNUMИА Красная ВеснаТК ЗвездаКомсомольская правдаФАНАктуальные НовостиГазета.RuЦарьградПодробнее о событииЭксперт «БКС Мир инвестиций» Шеин разъяснил причину экономического благополучия СШАRT на русском22:06Аналитик Шеин рассказал, что экономическое процветание США основывается на огромных долгахПРАЙМ20:04Самое цитируемоеЭксперт Шеин: экономическое благополучие США обусловлено высокими долгами гражданИзвестия22:54Финансист Шеин: высокие долги американцев обеспечивают США финансовое благополучиеФАН22:36Эксперт назвал факторы равновесия в экономике США при большом госдолгеРБК23:21В «БКС Мир инвестиций» заявили, что богатство США объясняется большим долгомLenta.ru21:35Эксперт «БКС Мир инвестиций» Шеин: богатство США обусловлено большими долгами гражданРИА Новости20:14Показать ещёОценить756Поделиться