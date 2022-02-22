РИА НовостиЭксперт Шульгин: бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента и продолжит эту динамикуПо состоянию на середину февраля бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента с начала года.РИА НовостиПреимущества реала — высокая доходность по сравнению с конкурентами и дешевый фондовый рынок, который продолжит привлекать средства иностранных инвесторов.ПРАЙМ"Главным драйвером валютных курсов как минимум в первой половине 2022 года будут оставаться ожидания того, как изменятся дифференциалы процентных ставок", — отметил Шульгин.РИА НовостиСейчас консенсус подразумевает ставку на уровне 12,25 процента к концу 2022 года.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФинансист Шульгин: бразильский реал стал одной из самых перспективных валютЯмал-Медиа19:07Эксперт рассказал, какая валюта порадует инвесторовМойка7818:26Эксперт Шульгин: браильский реал стал лидером роста среди «развивающихся» валютПРАЙМ17:01Эксперт Шульгин: бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента и продолжит эту динамикуРИА Новости17:15Показать ещёОценить9Поделиться