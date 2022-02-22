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Эксперт Шульгин: бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента и продолжит эту динамику

По состоянию на середину февраля бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента с начала года.
РИА Новости
Преимущества реала — высокая доходность по сравнению с конкурентами и дешевый фондовый рынок, который продолжит привлекать средства иностранных инвесторов.
ПРАЙМ
"Главным драйвером валютных курсов как минимум в первой половине 2022 года будут оставаться ожидания того, как изменятся дифференциалы процентных ставок", — отметил Шульгин.
РИА Новости
Сейчас консенсус подразумевает ставку на уровне 12,25 процента к концу 2022 года.
РИА Новости

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