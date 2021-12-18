Хотя центробанки многих стран активно диверсифицируют свои валютные портфели, уменьшая долю долларовых вложений и увеличивая запасы евро, юаня, фунтов стерлингов, но недолларовые активы по-прежнему уступают долларовым.
Всемирная организация здравоохранения продолжает оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V», заявила официальный представитель международной организации Маргарет Харрис, передает RT.
США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг, рассказывает агентству "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.
Аванесов напомнил, что россиянам грозит штраф за неубранный снег, если он перекрывает доступ к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, которые служат источниками наружного противопожарного водоснабжения.