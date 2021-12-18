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Эксперт Шульгин: франку, иене и датской кроне не грозит девальвация

Надо различать доллар, как национальную валюту США, и доллар, как средство международных платежей и главную резервную валюту планеты.
ПРАЙМ
Хотя центробанки многих стран активно диверсифицируют свои валютные портфели, уменьшая долю долларовых вложений и увеличивая запасы евро, юаня, фунтов стерлингов, но недолларовые активы по-прежнему уступают долларовым.
ПРАЙМ
С начала 1970-х годов индекс доллара к корзине основных валют нечасто по итогам года рос или падал более чем на 10%.
ФАН
Уже сейчас 50 — 65% из 5,8 трлн. долларов, находящихся в свободном обращении, оказались за пределами США, главным образом, по оценке ФРС, в странах Латинской Америки и республиках бывшего СССР.
ПРАЙМ

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Эксперт Шульгин: франку, иене и датской кроне не грозит девальвация
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