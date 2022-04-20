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Эксперт Шульгин: гонконгский доллар стал одним из эквивалентов доллара США

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований ”Открытие Инвестиции”, заявил, что сейчас стабильность на азиатских рынках тесно связана с гонконгским долларом (HKD).
РЕН ТВ
Гонконг является крупным торговым центром, поэтому стабильность гонконгского доллара (HKD) считается важным элементом монетарной политики.
ПРАЙМ
Диапазон, в котором система допускает колебания, достаточно узкий: 0,10 HKD или 1,28%.
ПРАЙМ
На фоне ожиданий повышения ставки Федрезерва и, как следствие, роста доходности американских гособлигаций, доллар получит глобальную поддержку.
РИА Новости

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Экономист Шульгин: гонконгский доллар стал серьезным игроком против доллара США
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