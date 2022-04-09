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Эксперт СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется из-за низкого спроса от импортеров

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ, профессор РЭШ Олег Шибанов в беседе с агентством «Прайм» назвал причины укрепление рубля.
Lenta.ru
"Основной вопрос — как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение", — отметил специалист.
РИА Новости
Эксперты не прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара к российской валюте.
Lenta.ru
На вечерних торгах курс доллара достиг 74,85 рубля, курс евро — 81,50 рубля.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Профессор РЭШ Шибанов объяснил укрепление рубля низким спросом от импортеров
Lenta.ru21:34
Специалист СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется из-за низкого спроса от импортёров
News.ru21:25
Эксперт СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется из-за низкого спроса от импортеров
РИА Новости20:15
Эксперт СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется за счет низкого спроса от импортеров
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Финансист Шибанов рассказал о факторах, способствующих укреплению рубля
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