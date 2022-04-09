РИА НовостиЭксперт СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется из-за низкого спроса от импортеровДиректор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ, профессор РЭШ Олег Шибанов в беседе с агентством «Прайм» назвал причины укрепление рубля.Lenta.ru"Основной вопрос — как будут в дальнейшем выглядеть спрос и предложение", — отметил специалист.РИА НовостиЭксперты не прогнозируют дальнейшее снижение курса доллара к российской валюте.Lenta.ruНа вечерних торгах курс доллара достиг 74,85 рубля, курс евро — 81,50 рубля.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииПрофессор РЭШ Шибанов объяснил укрепление рубля низким спросом от импортеровLenta.ru21:34Специалист СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется из-за низкого спроса от импортёровNews.ru21:25Эксперт СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется из-за низкого спроса от импортеровРИА Новости20:15Эксперт СКОЛКОВО-РЭШ Шибанов: рубль укрепляется за счет низкого спроса от импортеровГазета.Ru20:56Финансист Шибанов рассказал о факторах, способствующих укреплению рубляПРАЙМ20:03Показать ещёОценить8Поделиться