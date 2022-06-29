Некоторым пенсионерам полагается надбавка к выплатам в размере 25 процентов, заявила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся после того, как одна из журналисток на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита Группы семи (G7), которая проходила в баварском замке Эльмау на юге ФРГ, задала главе правительства Германии вопрос о гарантиях безопасности Украины.
Корреспондент РИА Новости рассказал, что в Херсоне российские силовики, в состав которых входил действующий в настоящее время в области краснодарский ОМОН, задержали диверсионную группу украинских террористов.