Будьте в Плюсе

Эксперт США Эшфорд допустила, что блокада Калининграда нарушит мирный баланс России и ЕС

Эксперт Эмма Эшфорд в интервью изданию Foreign Policy
 заявила, что в настоящий момент Евросоюз и Европа не находятся в состоянии войны, но блокада Калининграда может «нарушить баланс».
Московский Комсомолец
Эшфорд отметила, что Литва и Евросоюз должны прекратить свои действия против эксклава России, так как грузоперевозки в регион относятся к внутрироссийской торговле.
Взгляд.ру
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
РИА Новости
Власти Литвы утверждают, что договор о транзите не нарушен, выполняются лишь требования о санкциях.
REGNUM

Подробнее о событии

Политолог Эшфорд: ограничение транзита в Калининград может нанести ущерб ЕС
RT на русском01:34
Foreign Policy: блокада Калининграда может нарушить мировой баланс между Россией и ЕС
ФАН01:23
Эксперт Эшфорд: Россия не воюет с ЕС, но блокада Калининграда может нарушить этот баланс
РИА Новости23:22
Эксперт Эшфорд: блокада Калининграда может нарушить баланс отношений между РФ и ЕС
Газета.Ru01:05
Американский эксперт Эшфорд: блокада Калининграда может нарушить мир между Россией и ЕС
News.ru00:20
Эксперт США Эшфорд допустила, что блокада Калининграда нарушит мирный баланс России и ЕС
Lenta.ru23:56
Foreign Policy: Россия не воюет с ЕС, но блокада Калининграда может нарушить этот баланс
Комсомольская правда01:09

Интересное

«Известия»: Госдума подготовила законопроект об отмене штрафов за ряд мелких нарушений ПДД

Подготовлен законопроект, который отменяет штрафы за ряд мелких нарушений ПДД и одновременно ужесточает ответственность за серьезные проступки.
Lenta.ru18:29

Губернатор Курской области Старовойт опубликовал фото сбитого беспилотника ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал в своем Telegram-канале фотографии сбитого над регионом беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Lenta.ru02:05

ЛНР сообщила о сдаче в плен трети боевиков в пригороде Лисичанска

Около одной трети украинских боевиков уже сдались в плен в районе пригорода Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР).
ТАСС01:41

Reuters: «Русский салат» в меню на саммите НАТО удивил западных чиновников

Чиновники и журналисты удивились наличию в меню ресторана на саммите НАТО в Мадриде блюда "Картофельный салат по-русски", сообщает Reuters.
Газета.Ru22:51

Спикер Госдумы Володин допустил возврат ЕС к национальным валютам из-за ослабления евро

Евросоюз (ЕС) может ждать масштабный кризис, итогом которого может стать возврат к национальным валютам.
Lenta.ru01:19

Эксперт Иванова-Швец: 25-процентная надбавка к пенсии полагается более 500 профессиям

Некоторым пенсионерам полагается надбавка к выплатам в размере 25 процентов, заявила агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
РИА Новости18:15

Совет ЕС одобрил инициативу выпуска только не производящих CO2 автомобилей с 2035 года

Странами ЕС была одобрена инициатива по ликвидации выбросов углекислого газа по отношению к новым легковым и грузовым автомашинам к 2035 году.
Автоновости дня00:21

Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся после того, как одна из журналисток на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита Группы семи (G7), которая проходила в баварском замке Эльмау на юге ФРГ, задала главе правительства Германии вопрос о гарантиях безопасности Украины.
ТАСС00:56

Вице-президент РСПП Красильников заявил о возврате западных компаний в РФ через 3-и страны

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников заявил, что официальной статистики об уходе западных компаний из страны нет и быть не может.
Lenta.ru01:49

В Херсонской области задержали диверсионную группу террористов с ПЗРК «Игла»

Корреспондент РИА Новости рассказал, что в Херсоне российские силовики, в состав которых входил действующий в настоящее время в области краснодарский ОМОН, задержали диверсионную группу украинских террористов.
Lenta.ru01:33