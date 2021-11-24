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Цены на нефть взлетели выше $82 после заявления Байдена

Байден заявил о решении продать 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва страны.
REGNUM
Соединённые Штаты вряд ли пойдут на дополнительные шаги для снижения цен на "чёрное золото" в ближайшем будущем, сказал РИА Новости старший аналитик по рынкам Oanda Крэг Эрлам.
РИА Новости
Решение открыть доступ к своим резервам согласованно приняли еще несколько стран - крупных потребителей энергии, включая Китай, Индию, Японию, Южную Корею и Великобританию.
РИА Новости
После новостей о выпуске дополнительной нефти на рынок, вопреки ожиданиям Байдена, нефтяные котировки пошли вверх, и в среду, 24 ноября, Brent стоила уже $82 за баррель.
Finam.Ru

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Цены на нефть взлетели выше $82 после заявления Байдена
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