РИА НовостиЭксперт Сафина: в экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроенияТрансформация российской экономики, связанная с уменьшением доли сырьевого сектора, продолжится.Телеканал 360°Например, индекс промышленного производства вырос в июле до минус 0,5% в годовом выражении с минус 2,6% в апреле.РИА НовостиПо мнению Сафиной, ситуация в промышленном секторе остается сложной, однако в целом по стране наблюдаются положительные тенденции.ПРАЙМТакже поддержку окажут область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиПолитика СегодняYakutsk.ruЭкономика сегодняФАНКомсомольская правдаВ ТатарстанеKazanfirst.ruИзвестияТелеканал 360°ПрофильНациональная служба новостейLife.ruАБНRZN.infoРЕН ТВГазета.RuInfinicaREGNUMПодробнее о событииЭкономист Сафина: Россию в условиях трансформации поддержит промышленное производствоТелеканал 360°20:50Эксперт Сафина рассказала, что промышленность повлияет на трансформацию российской экономикиПРАЙМ20:03Самое цитируемоеЭкономист Сафина заявила о повышении роли IT-сектора в экономике РоссииРЕН ТВ00:58Экономист Сафина заявила, что в российской экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроенияКомсомольская правда23:22Эксперт Сафина: В экономике РФ возрастёт роль машиностроения, станкостроения и IT-сектораLife.ru22:15Аналитик Сафина: в рамках импортозамещения повысится роль IT-сектора и машиностроенияLenta.ru01:56Эксперт Сафина: в экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроенияРИА Новости20:13Показать ещёОценить304Поделиться