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Эксперт Сафина: в экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроения

Трансформация российской экономики, связанная с уменьшением доли сырьевого сектора, продолжится.
Телеканал 360°
Например, индекс промышленного производства вырос в июле до минус 0,5% в годовом выражении с минус 2,6% в апреле.
РИА Новости
По мнению Сафиной, ситуация в промышленном секторе остается сложной, однако в целом по стране наблюдаются положительные тенденции.
ПРАЙМ
Также поддержку окажут область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Сафина: Россию в условиях трансформации поддержит промышленное производство
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Эксперт Сафина рассказала, что промышленность повлияет на трансформацию российской экономики
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