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Эксперт Сафина: в экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроения

Трансформация российской экономики, связанная с уменьшением доли сырьевого сектора, продолжится.
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По мнению Сафиной, ситуация в промышленном секторе остается сложной, однако в целом по стране наблюдаются положительные тенденции.
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Однако существенные проблемы по-прежнему сохраняются в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины, отметила Сафина.
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Также поддержку окажут область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.
РИА Новости

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