РИА НовостиЭксперт Сафина: в экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроенияТрансформация российской экономики, связанная с уменьшением доли сырьевого сектора, продолжится.Телеканал 360°По мнению Сафиной, ситуация в промышленном секторе остается сложной, однако в целом по стране наблюдаются положительные тенденции.ПРАЙМОднако существенные проблемы по-прежнему сохраняются в секторе производства автотранспортных средств, машиностроении, обработке древесины, отметила Сафина.ПРАЙМТакже поддержку окажут область добычи и обработки, строительный сектор, транспортная инфраструктура.РИА НовостиЧитать далееСвернутьНародные новостиНародные новостиKazanfirst.ruИзвестияТелеканал 360°В ТатарстанеЭкономика сегодняYakutsk.ruНациональная служба новостейПрофильПолитика СегодняФАНКомсомольская правдаРЕН ТВLife.ruГазета.RuREGNUMПодробнее о событииАналитик Сафина: в рамках импортозамещения повысится роль IT-сектора и машиностроенияLenta.ru01:56Эксперт Сафина рассказала, что промышленность повлияет на трансформацию российской экономикиПРАЙМ20:03Самое цитируемоеЭкономист Сафина заявила о повышении роли IT-сектора в экономике РоссииРЕН ТВ00:58Эксперт Сафина: В экономике РФ возрастёт роль машиностроения, станкостроения и IT-сектораLife.ru22:15Экономист Сафина: Россию в условиях трансформации поддержит промышленное производствоТелеканал 360°20:50Эксперт Сафина: в экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроенияРИА Новости20:13Экономист Сафина заявила, что в российской экономике повысится роль IT-сектора, машиностроения и станкостроенияКомсомольская правда23:22Показать ещёОценить269Поделиться