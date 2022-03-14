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Эксперт Сафиулин: высокая волатильность рубля грозит появлением черного рынка валюты

Высокая волатильность рубля может привести к появлению черного рынка валюты, такого, как в 90-е годы, считает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.
РИА Новости
Если черный валютный рынок все-таки появится в России, как своеобразный "привет из девяностых", то вместе с ним "вернутся" и старые способы мошенничества, предупредил Марат Сафиулин.
Радио Sputnik
В соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты, где публикуется «актуальная информация о возможных местах покупки доллара».
Lenta.ru
Аналитик посоветовал гражданам покупать и продавать валюту в банках, ведь при покупке валюты «за углом» потенциальные риски всегда выше, чем возможные приобретения.
ИА Красная Весна

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