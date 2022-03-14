РИА НовостиЭксперт Сафиулин: высокая волатильность рубля грозит появлением черного рынка валютыВысокая волатильность рубля может привести к появлению черного рынка валюты, такого, как в 90-е годы, считает управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин.РИА НовостиЕсли черный валютный рынок все-таки появится в России, как своеобразный "привет из девяностых", то вместе с ним "вернутся" и старые способы мошенничества, предупредил Марат Сафиулин.Радио SputnikВ соцсетях стали появляться многочисленные каналы, группы и боты по обмену валюты, где публикуется «актуальная информация о возможных местах покупки доллара».Lenta.ruАналитик посоветовал гражданам покупать и продавать валюту в банках, ведь при покупке валюты «за углом» потенциальные риски всегда выше, чем возможные приобретения.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииФинансист Сафиулин предупредил об опасности операций на чёрном валютном рынкеLife.ru20:41Sputnik: экономист Сафиулин рекомендовал россиянам проводить операции с валютой в банкахLenta.ru21:41Россиян предупредили об опасности черного рынка валютыАлтапресс22:10Россиянам напомнили об опасности валютной торговлей на теневом рынкеOnline47.ru22:48Эксперт предупредил об опасности сделок с валютой на черном рынкеИА Красная Весна19:27Эксперт Сафиулин: высокая волатильность рубля грозит появлением черного рынка валютыРИА Новости19:10Эксперт предупредил россиян об опасности операций на черном рынке валютыРадио Sputnik19:00Показать ещёОценить4Поделиться