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Эксперт Соловьев: рост тарифов на ЖКУ в регионах России в 2022 году составит 3,5-5%

Рост тарифов на ЖКУ в регионах в 2022 году ограничится верхней планкой, установленной правительством, рассказал агентству "Прайм
" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
РИА Новости
Согласно соответствующему распоряжению правительства, размер коммунальных платежей в этом году вырастет в среднем на 3,5-5 процента.
Lenta.ru
С 2013 года тарифы в сфере ЖКХ пересчитываются раз в год, с 1 июля, а максимальные индексы подорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона отдельно.
ПРАЙМ
Размер взносов на капитальный ремонт в 2022 году может остаться на прежнем уровне, а сами работы по капремонту — подорожать.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Россиян предупредили о том, как изменятся тарифы ЖКХ в 2022 году
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