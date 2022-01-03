РИА НовостиЭксперт Соловьев: рост тарифов на ЖКУ в регионах России в 2022 году составит 3,5-5%Рост тарифов на ЖКУ в регионах в 2022 году ограничится верхней планкой, установленной правительством, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.РИА НовостиСогласно соответствующему распоряжению правительства, размер коммунальных платежей в этом году вырастет в среднем на 3,5-5 процента.Lenta.ruС 2013 года тарифы в сфере ЖКХ пересчитываются раз в год, с 1 июля, а максимальные индексы подорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона отдельно.ПРАЙМРазмер взносов на капитальный ремонт в 2022 году может остаться на прежнем уровне, а сами работы по капремонту — подорожать.Lenta.ruЧитать далееСвернутьKU66.RUKU66.RUЦентральная Служба НовостейФАНКомсомольская правдаГазета.RuМинзэлэ (Мензеля)Телеканал 360°74.ruПодробнее о событииРоссиян предупредили о том, как изменятся тарифы ЖКХ в 2022 годуМосковский Комсомолец23:32Юрист Соловьев: максимальные тарифы ЖКХ определяются для каждого региона отдельноПРАЙМ17:01Самое цитируемоеЮрист рассказал, как изменятся тарифы ЖКХ в 2022 годуРЕН ТВ21:44«Прайм»: тарифы ЖКХ в 2022 году вырастут в среднем на 3,5-5 процентаLenta.ru20:00Юрист Соловьев объяснил механизм повышения тарифов ЖКХ в 2022 годуФАН18:14Эксперт Соловьев: рост тарифов на ЖКУ в регионах России в 2022 году составит 3,5-5%РИА Новости17:15Юрист Соловьев: тарифы ЖКХ в России в 2022 году вырастут в среднем на 3,5-5%Телеканал 360°20:57Показать ещёОценить343Поделиться