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Эксперт Суверов: отказ Европы платить за газ в рублях обернется для нее катастрофой

Многие европейские компании оказались в ступоре из-за требования России платить за газ рублями.
РИА Новости
Суверов добавил, что возможности заменить газ углем и альтернативной энергетикой ограничены, «все что можно в этом направлении уже сделано».
Lenta.ru
Заменить же российский газ и поставками СПГ из США или Катара для Европы будет проблематично, поскольку свободные мощности по газу американцев ограничены, а поставки Катара в основном законтрактованы.
Lenta.ru
Москва, как утверждает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией.
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