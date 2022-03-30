Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил на заседании СБ, что подписание договора с Россией будет возможно только в случае отвода всех российских военных на позиции, которые они занимали 23 февраля 2022 года - до начала спецоперации по денацификации Украины, при этом призвал продолжать помогать Киеву оружием и вводом санкций против РФ.