Будьте в Плюсе

Эксперт Титов: трудности с доставкой российского угля могут привести к росту цен на него

Российский уголь оказался в более выгодном положении, чем нефть и газ на мировом рынке.
ФАН
Трудности с доставкой российского угля потребителям, возникшие в последнее время, могут привести к росту цен на этот энергоноситель, прогнозирует эксперт.
РИА Новости
Высокие цены на уголь будут держаться еще примерно пять лет, прогнозирует старший эксперт сектора "Энергетические рынки" Института энергетики и финансов (ИЭФ).
Радио Sputnik
Попытки восполнить нехватку угля за счет других поставщиков, не российских, вряд ли увенчаются успехом, продолжил Титов.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Титов озвучил перспективы для российского угля
ФАН19:53
Эксперт Титов: трудности с доставкой российского угля могут привести к росту цен на него
РИА Новости19:15
«Углю повезло». Эксперт предсказал динамику цен на энергоноситель
Радио Sputnik19:00
Показать все источники

Интересное

Актриса Ингеборга Дапкунайте вместе с пятилетним сыном Алексом покинула Россию

Как сообщает издание "Стархит", актриса Ингеборга Дапкунайте вместе с малолетним сыном перебралась из России в Европу на фоне событий, разворачивающихся вокруг Украины.
CT newsвчера в 12:30

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни

Советская и российская актриса Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни жизни.
Lenta.ruвчера в 15:55

Президент Украины Зеленский: я бы хотел Китай на нашей стороне, но выбор за ними

Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что хотел бы, чтобы Китай был на стороне Украины.
РИА Новости19:33

Дмитрий Песков сообщил, что Shell не сможет закупать газ из-за санкций Британии против РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что британско-нидерландская топливная компания Shell не сможет закупать российский газ из-за санкций Великобритании в отношении российского Газпромбанка.
Lenta.ru19:06

Reuters: США решили отменить испытания баллистической ракеты Minuteman III

США решили отменить испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Lenta.ru17:36

Порог дохода по льготной ипотеке для IT-специалистов могут снизить на 50 тыс. руб

Порог дохода могут снизить на 50 тыс. руб.— до 150 тыс. руб. для городов-миллионников и до 100 тыс. руб. для остальных населенных пунктов.
Коммерсантъ17:38

Уилл Смит покинул Киноакадемию США из-за инцидента на «Оскаре»

Американский актер Уилл Смит принял решение покинуть Американскую киноакадемию из-за скандала, разгоревшегося после того, как он дал пощечину комику Крису Року во время церемонии награждения премии «Оскар».
Известия19:36

Песков: Минобороны укрепит военный потенциал на западных границах России

«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.
RT на русскомвчера в 15:46

Член палаты представителей США Грин: Байден не преследует интересы американцев на Украине

Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена "сдерживать" Россию, заявила в Twitter член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
РИА Новостивчера в 15:52

Италия отказалась играть против России в квалификации Кубка мира-2023 по баскетболу

Федерация баскетбола Италии выступила с заявлением о том, что сборная не выйдет на площадку в матче против России в квалификации Кубка мира 2023 года, сообщает Gazzetta.it.
Матч ТВвчера в 12:44