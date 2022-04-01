Американский актер Уилл Смит принял решение покинуть Американскую киноакадемию из-за скандала, разгоревшегося после того, как он дал пощечину комику Крису Року во время церемонии награждения премии «Оскар».
«Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим: разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», — заявил Песков, его слова приводит РИА Новости.
Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена "сдерживать" Россию, заявила в Twitter член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.