РИА НовостиЭксперт Total Research Вавилов: замедление инфляции остановило рост цен на товары и услугиСпециалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов назвал три признака, предвещающие скорое снижение цен.Lenta.ruЗамедление инфляции, восстановление логистических цепочек и послабления для бизнеса дают надежду на снижение цен.ФАНЗамедление инфляции свидетельствует о том, что цены на товары и услуги больше не растут, а в некоторых категориях снижаются, рассказал агентству «Прайм» Вавилов.Sibnet Новости«Фактор восстановления логистических цепочек говорит о том, что расходы на грузоперевозки снижаются, тем самым снижая себестоимость товара», — считает Вавилов.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьАгротаймАгротаймLife.ruПодробнее о событииЭкономист Вавилов: замедление инфляции предвещает падение цен на товары и услугиOnline47.ru21:41Экономист Вавилов: для снижения цен нужны спад инфляции, позитив в новостях и любые послабленияПРАЙМ19:02Самое цитируемоеАналитик Вавилов назвал замедление инфляции предвещающим скорое снижение цен признакомLenta.ru00:04Цены на продукты в РФ начнут снижаться под действием трех веских основанийАгротайм22:44Экономист Вавилов: замедление инфляции остановило рост цен в РоссииФАН02:26Экономист Вавилов раскрыл три признака скорого снижения ценLife.ru20:28Эксперт Total Research Вавилов: замедление инфляции остановило рост цен на товары и услугиРИА Новости19:15Показать ещёОценить101Поделиться