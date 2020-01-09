Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЭксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год

Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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Эксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год

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