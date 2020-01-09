Энергетика
ПРАЙМЭксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год
Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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Шоу-бизнес
Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет
Кино
Режиссёр «Великого Гэтсби» и «Мулен Руж» снимет «Мастера и Маргариту»
Австралийский режиссёр Баз Лурман займётся съёмками «Мастера и Маргариты».
Общество
Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
Культура
В Якутске состоится конкурс юных музыкантов «Новые имена Якутии»
Здоровье
Причиной вспышки пневмонии в КНР стал новый вид коронавируса
Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на группу специалистов, которые проводили лабораторные исследования вируса.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за больших долгов
Саона отметила, что избегать публики Заворотнюк стала не из-за болезни, а для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов.
Общество
Благовещенск борется за звание лучшего города страны
В России стартовало голосование за выбор самого привлекательного, узнаваемого и символичного города страны.
Армия и оружие
Иран выпустил по американским военным базам в Ираке до 24 ракет
При атаке Ирана на военную базу США в Ираке выпущено от 20 до 24 баллистических ракет.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
В Новосибирской области загорелся торговый комплекс
Торговый комплекс "Центральный" загорелся на площади более трех тысяч квадратных метров в городе Искитим Новосибирской области, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Авто
У Duster и Sandero Stepway появилась юбилейная спецверсия
Румынская «дочка» Renault — фирма Dacia — объявила о выпуске спецсерии SE Twenty Special Edition для кроссовера Duster, хэтчбека Sandero Stepway и универсала Logan MCV Stepway.
Происшествия
Массовую драку устроили ночью в Новокузнецке
По словам очевидцев, глубокой ночью толпа нетрезвых людей с шумом вывалилась на улицу и затеяла драку.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Зеленский проводит совещание после крушения самолета в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которая произошла 8 января в Иране.
Здоровье
Количество заболевших корью в Якутске достигло 68 человек
Количество заболевших корью в Якутске достигло 68 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
25 частных медицинских организаций на территории Вологодской области получили право оказывать медицинские услуги населению в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2020-2022 годы.
Экономика
В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Общество
В Австралии более миллиарда животных погибли во время лесных пожаров
Более 1 миллиарда животных погибли в результате продолжающихся лесных пожаров в Австралии, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на проведенное исследование.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Кино
Netflix показал таймлайн «Ведьмака»
Премьера сериала на Netflix состоялась 20 декабря 2019 года. Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году.
Армия и оружие
Заявление Дональда Трампа по ситуации с Ираном
Иран был ведущим спонсором терроризма, и его стремление к ядерному оружию угрожает всему цивилизованному миру.
Армия и оружие
Эксперты ООН заявили о непричастности хуситов к атаке на Saudi Aramco
Эксперты ООН полагают, что йеменские хуситы не стоят за атакой на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в сентябре 2019 года, сообщает агентство Reuters.
Общество
Таксист выгнал Марию Погребняк из машины и выбросил ее вещи на дорогу
Водитель такси насильно высадил из автомобиля супругу российского футболиста Павла Погребняка Марию.