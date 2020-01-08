Энергетика
ПРАЙМЭксперт: «Турецкий поток» принесет «Газпрому» $500 млн в год
Газопровод "Турецкий поток", торжественный запуск которого состоится позднее в среду, будет приносить "Газпрому" около 500 миллионов долларов в год, заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
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Здоровье
Депздрав рассказал о рисках посещения бани в нетрезвом виде
Главный внештатный специалист московского Департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал о рисках, которые могут возникнуть при посещении бани в нетрезвом виде, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Политика
Президенты России и Турции запустили «Турецкий поток»
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Армия и оружие
Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке
В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Политика
Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран
Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара»
Экипаж Андрея Каргинова выиграл третий этап «Дакара». 7 января в Саудовской Аравии прошел третий этап международного ралли «Дакар-2020».
Транспорт
Маршруты трех рейсов «России» скорректированы в обход Ирана и Ирака
Входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" скорректировала маршруты трех рейсов в обход воздушного пространства Ирана и Ирака.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Политика
Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Происшествия
МАУ назвала имена жертв крушения украинского лайнера в Иране
Компания «Международные авиалинии Украины» опубликовала список пассажиров самолета Boeing 737, который потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Тегерана.
Происшествия
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Авто
У Hyundai будет новый минивэн – скорее всего, аналог следующего Kia Carnival
Принадлежность к марке Hyundai выдают колеса и радиаторная решетка – в том же стиле оформят и передок паркетника Tucson следующей генерации.
Армия и оружие
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
Общество
«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем
Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
Происшествия
В Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолёта из-за погоды
«Из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге три рейса ушли на запасные аэродромы», — заявил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта Кольцово Андрей Клименских.
Армия и оружие
Генсек НАТО осудил удары Ирана по базам США в Ираке
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил ракетный удар, который нанес Иран по базам США в Ираке.
Происшествия
В Нигерии освободили двоих россиян, похищенных пиратами
Ранее местное издание Premium Times со ссылкой на представителя ВМС Нигерии сообщило, что пираты 2 января напали на судно AMBIKA в Нигерии и похитили трех членов экипажа - двух россиян и одного индийца, после чего в перестрелке убили четырех сотрудников спасательной группы ВМС страны.
Кино
Стало известно имя исполнителя главной роли во «Властелине колец»
Киноподразделение Amazon определилось с исполнителем главной роли в будущем сериале по произведению Джона Толкина «Властелин колец».
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Общество
В России изменят порядок поверки счетчиков
В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Общество
Потепление в России сохранится до конца недели
Что касается столичного региона, то до 8 января ожидается потепление до +2°, возможен мокрый снег, гололед и ветер 5-7 метров в секунду.
Происшествия
В отсеке шасси самолета, севшего в Париже, нашли мертвого ребенка
Работники парижского аэропорта Шарль де Голль обнаружили тело десятилетнего ребенка в отсеке шасси самолета, который прилетел из Абиджана.
Экономика
В Киеве нашли способ потратить российский штраф
Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал агентству УНИАН, на что будут потрачены 2,9 миллиарда долларов, которые заплатит Россия по решению Стокгольмского арбитража.
Общество
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии
Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Футбол
Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем
«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.