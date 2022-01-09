РИА НовостиЭксперт Тузов допустил высокую инфляцию, дефолты и массовые банкротства в 2022 годуИсполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предупредил россиян о шоковых сценариях фондового рынка в 2022 году.Lenta.ruВ результате покупательская способность населения снизится на фоне высокой инфляции.ПРАЙМ"Мир может скатиться к инфляционной спирали, когда действия регулирующих органов только ухудшают положение", — подчеркнул Тузов.ПРАЙМВторой гипотетический шоковый сценарий заключается в допущении возможности кризиса отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Тузов допустил высокую инфляцию, дефолты и массовые банкротства в 2022 годуРИА Новости18:17Экономист Тузов: инфляция, дефолты и массовые банкротства — главные риски 2022 годаLenta.ru19:47Озвучены шоковые сценарии, которые ждут рынки веснойСвободная Пресса18:57Аналитик Тузов привёл три шоковых сценария, которые могут ждать рынки веснойNews.ru19:50Риски для экономики, шоковый сценарий для рынков, предпосылки кризисаПРАЙМ18:02Показать ещёОценить19Поделиться