Будьте в Плюсе

Эксперт Тузов допустил высокую инфляцию, дефолты и массовые банкротства в 2022 году

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предупредил россиян о шоковых сценариях фондового рынка в 2022 году.
Lenta.ru
В результате покупательская способность населения снизится на фоне высокой инфляции.
ПРАЙМ
"Мир может скатиться к инфляционной спирали, когда действия регулирующих органов только ухудшают положение", — подчеркнул Тузов.
ПРАЙМ
Второй гипотетический шоковый сценарий заключается в допущении возможности кризиса отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Эксперт Тузов допустил высокую инфляцию, дефолты и массовые банкротства в 2022 году
РИА Новости18:17
Экономист Тузов: инфляция, дефолты и массовые банкротства — главные риски 2022 года
Lenta.ru19:47
Озвучены шоковые сценарии, которые ждут рынки весной
Свободная Пресса18:57
Аналитик Тузов привёл три шоковых сценария, которые могут ждать рынки весной
News.ru19:50
Риски для экономики, шоковый сценарий для рынков, предпосылки кризиса
ПРАЙМ18:02

Интересное

Из Казахстана самолетом вывезли сборную команду конькобежцев Челябинской области

Военный самолет доставил из Казахстана в России юношескую команду по конькобежному спорту Челябинской области.
КП - Челябинсквчера в 11:18

National Interest: Албания, Словения и Черногория не представляют ценности для НАТО

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest назвал "бесполезные" в военном отношении страны, входящие в НАТО.
РИА Новостивчера в 14:47

Посол РФ в США Антонов: события в Казахстане произошли после бегства США из Афганистана

Посол России в США Анатолий Антонов назвал причину произошедших в Казахстане беспорядков. Его слова приводит ТАСС.
Lenta.ru18:42

Экс-аналитик ЦРУ Биби: непонимание Западом сигналов России обострило кризис вокруг Украины

Страны Запада не поняли сигналы, которые им посылала Россия в течение некоторого времени, в результате чего сложилась кризисная ситуация вокруг Украины, заявил бывший главный аналитик ЦРУ по РФ Джордж Биби.
РИА Новости19:09

Увидеть инфракрасное излучение невооружённым взглядом помогут молекулярные датчики

Инфракрасное излучение несёт богатую информацию о мире и об объектах в нём, но глаз человека и обычные датчики изображения воспринять её не могут.
3DNews8 января в 06:51

Замглавы МИД России Рябков назвал предварительные переговоры с США в Женеве потрясающими

После женевских переговоров в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия — НАТО (намечено на 12 января), а следом в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
РИА Новостивчера в 14:56

Некоторым гражданам в РФ дадут по 16 тыс. рублей с 10 января 2022 года

Выяснилось, что с 10 января 2022 года некоторые категории российских граждан начнут получать увеличенную выплату, однако для этого им необходимо выполнить определенные условия.
Ежедневные Новости Владивостока16:19

Фото дня: двойной удар по Красной планете

На изображении запечатлён двойной ударный кратер. Он располагается на плоской равнине Аркадия в северном полушарии Красной планеты.
3DNewsвчера в 06:19

Миколенко отыграл 120 минут в дебютном матче за «Эвертон». Бенитес похвалил его

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко попал в стартовый состав на матч 3-го раунда Кубка Англии против «Халла» (3:2 после овертайма).
Sports.ruвчера в 04:58

Китайский зонд сделал космическое селфи с Марсом

Tianwen-1 был запущен 23 июля 2020 года в рамках первой космической миссии Китая на Марс.
Фонтанка.Ру7 января в 14:04