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Эксперт Тузов: к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупия

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов рассказал о возможности мирового перехода к расчётам в других валютах вместо доллара.
RT на русском
В США скоро вернется высокая инфляция, что сделает доллар значительно менее привлекательным для международных расчетов.
РЕН ТВ
Как бы доллар не терял свои позиции, вместо двух доминирующих валют — доллара и евро — может стать пять валют-лидеров.
ПРАЙМ
К списку добавятся юань, рубль и рупия, подытожил эксперт.
Lenta.ru

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