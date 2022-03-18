РИА НовостиЭксперт Тузов: к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупияИсполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов рассказал о возможности мирового перехода к расчётам в других валютах вместо доллара.RT на русскомВ США скоро вернется высокая инфляция, что сделает доллар значительно менее привлекательным для международных расчетов.РЕН ТВКак бы доллар не терял свои позиции, вместо двух доминирующих валют — доллара и евро — может стать пять валют-лидеров.ПРАЙМК списку добавятся юань, рубль и рупия, подытожил эксперт.Lenta.ruЧитать далееСвернутьАлтапрессАлтапрессРЕН ТВПодробнее о событииАналитик Тузов предрек скорый конец эры доллараРЕН ТВ23:41Аналитик Тузов: использование доллара как инструмента шантажа заставит всех искать альтернативуПРАЙМ20:03Самое цитируемоеЭкономист назвал валюты, которые составят конкуренцию доллару в международных расчетахInc-news.ru21:11Доллар уходит в закат. Эксперт рассказал, какая валюта появится в международных расчетахАлтапресс21:54Экономист Тузов предрек скорый закат эпохи доллараФАН21:50Аналитик Тузов заявил о возможности перехода к расчётам в других валютах вместо доллараRT на русском22:54Эксперт Тузов: к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупияРИА Новости20:15Показать ещёОценить238Поделиться