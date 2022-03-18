Дело в том, что почти все международные расчеты идут через корреспондентские счета в США, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.
Однако Тузов подчеркнул, что пока США остаются одной из ведущих экономик мира, полного отказа от расчетов в долларах все же не будет - единая валюта удобна всем игрокам мировой торговли, пишет "Прайм" .
Спецпредставитель Министерства иностранных дел Китая по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин и посол России в Китае Андрей Денисов обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности, говорится в заявлении на официальном сайте МИД КНР.
Всего в списке числятся 15 частных лиц и девять российских компаний, в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.