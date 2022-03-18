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Эксперт Тузов: к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупия

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Дело в том, что почти все международные расчеты идут через корреспондентские счета в США, рассказал агентству “Прайм” исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.
РИА Новости
Как бы доллар не терял свои позиции, вместо двух доминирующих валют — доллара и евро — может стать пять валют-лидеров.
ПРАЙМ
Однако Тузов подчеркнул, что пока США остаются одной из ведущих экономик мира, полного отказа от расчетов в долларах все же не будет - единая валюта удобна всем игрокам мировой торговли, пишет "Прайм" .
Inc-news.ru
"То есть региональные лидеры по ВВП, ППС и населению", — подытожил он.
ПРАЙМ

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Эксперт Тузов: к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупия
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