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Эксперт Тузов: курс рубля лучше всего соотносится с долларом, евро и турецкой лирой

Соотношение рубля к доллару является ключевым для определения соотношения рубля к другим валютам, поскольку доллар — основная валюта мировой торговли.
РИА Новости
При росте курса доллара к рублю, рубль синхронно ослабевает и к валютам практически всех других стран, пояснил агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.
ПРАЙМ
"Если в начале 2021 года за одну турецкую лиру давали 10 рублей, к концу года прошлого года турецкая валюта стоила уже 5,65 рублей", — отметил Тузов.
ПРАЙМ
"Несколько более синхронно рубль движется с так называемыми "сырьевыми" валютами – канадским и австралийским долларами, южно-африканским рэндом", — подчеркнул Тузов.
ПРАЙМ

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Эксперт Тузов: курс рубля лучше всего соотносится с долларом, евро и турецкой лирой
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