При росте курса доллара к рублю, рубль синхронно ослабевает и к валютам практически всех других стран, пояснил агентству "Прайм" исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.
Президент России от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, и чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
Власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар" в селе Половинкино, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.