«Мегафон» предложил новое решение для бизнеса – обучающую платформу Security Awareness, которая помогает защитить корпоративные данные от мошенников, информируя сотрудников обо всех актуальных угрозах в сфере кибербезопасности и тренируя навыки при помощи имитированных фишинговых атак.
Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.
Как сказано в документе, в случае отсутствия документального подтверждения о вакцинации к установленному сроку или сведений о противопоказаниях "работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины".
"Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП №4 УМВД России по городу Ставрополю", - говорится в сообщении.
Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против российской компании Wildberries за продажу формы российской армии, заявил министр культуры и информационной политики республики Александр Ткаченко.
На Украине озвучили "наипростейший" вариант спасения газотранспортной системы страны Сенатор также заметил, что в Киеве продолжают "бить пенальти в собственные ворота", заявляя о своих "газовых фантазиях".
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька поведал, что организация держит на контроле исполнение Россией всех ограничений Спортивного арбитражного суда (CAS), а также выразил расстройство тем, что сборной разрешили использовать цвета флага на олимпийской форме.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия намерена подать апелляцию в Верховный суд РФ на решение Центризбиркома России о регистрации федерального списка партии на выборы в Госдуму, согласно которому из кандидатов был исключен директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора.