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Экономика

Эксперт назвал основу экономики «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» действительно в первую очередь является экономическим проектом, позволяющим экономить на издержках поставок российского газа через Украину.
Известия
Как указал Тузов, еще с 2005 года издержки поставок газа в Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС) начали расти, и Украина потеряла позицию стабильного партнера по транзиту.
Lenta.ru
По мнению Тузова, запуск «Северного потока – 2» обеспечит Европу доступом к дешевому, экономичному топливу и позволит ЕС воплотить план по переходу к углеродной нейтральности.
Известия
21 июля стало известно, что Германия и США достигли договоренности по «Северному потоку – 2». Так, Берлин примет меры по поддержке европейского энергорынка.
Известия

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Эксперт назвал плюсы «Северного потока-2»

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Эксперт Тузов объяснил основу экономики проекта «Северный поток — 2»

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Эксперт назвал основу экономики «Северного потока – 2»

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