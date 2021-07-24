Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8%

Банк России повысил ожидания по ключевой ставке в среднем за 2021 год до 5,5-5,8% с 4,8-5,4%, при этом с 26 июля по конец года она прогнозируется в диапазоне 6,5-7,1%, говорится в среднесрочном прогнозе регулятора.