Выяснилось, что последствия войны на Украине могут нанести серьезный урон США и Европе, при этом требования российского президента никак не связаны с Украиной, ведь Владимир Путин хочет разговаривать только с американскими властями, что позволит переложить всю вину на них, пишет "ИноСМИ".
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что был потрясён тем, как холодно российскую фигуристку Камилу Валиеву встретили её тренеры после выступления с произвольной программой на Олимпийских играх в Пекине.
Японка показала там третий результат, оттеснив за пределы первой тройки Александру Трусову, но её личный рекорд в произвольной программе (150,29) не шёл ни в какое сравнение с лучшими баллами Трусовой (166,62), Щербаковой (168,37) и тем более — Валиевой (185,29).
«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жилье и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений»,— говорится в сообщении.