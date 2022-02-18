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Эксперт Тузов спрогнозировал падение доллара до 70 рублей не раньше, чем к концу года

На рубль в настоящее время оказывают влияние несколько факторов, главный из которых - геополитика.
Газета.Ru
Доллар в этом году может упасть до отметки в 70 рублей за единицу американской валюты.
РЕН ТВ
Переговоры между РФ, США и НАТО по безопасности на фоне сообщений иностранных СМИ о готовящемся вторжении РФ на Украину вызвали отток иностранных инвесторов, говорит он.
ПРАЙМ
Новости о том, что вторжения России на Украину не произошло, укрепили рубль с 77 до 75 рублей за доллар.
РИА Новости

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Эксперт Тузов заявил, что рубль может укрепиться до 70 за доллар как минимум к концу года
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Эксперт Тузов спрогнозировал падение доллара до 70 рублей не раньше конца года
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