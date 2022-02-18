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Эксперт Тузов спрогнозировал падение доллара до 70 рублей не раньше конца года

На рубль сейчас оказывают влияние несколько факторов, главный из которых - геополитика.
РИА Новости
Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов предсказал россиянам срок падения доллара до 70 рублей.
Lenta.ru
Новости о том, что вторжения России на Украину не произошло, укрепили рубль с 77 до 75 рублей за доллар.
РИА Новости
В настоящее время валютный рынок волатилен.
RuNews24.ru

Подробнее о событии

Эксперт Тузов заявил, что рубль может укрепиться до 70 за доллар как минимум к концу года
Lenta.ru20:19
Эксперт назвал условие укрепления нацвалюты до 70 рублей за доллар
Петербургский дневник21:00
Доллару предрекли падение до 70 рублей
РЕН ТВ20:59
Финансист Тузов спрогнозировал падение доллара до 70 рублей не раньше конца года
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Эксперт Тузов рассказал, когда доллар будет стоить 70 рублей
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Эксперт Тузов спрогнозировал падение доллара до 70 рублей не раньше конца года
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Финансист Тузов: доллар вернется к 70 рублям не раньше, чем к концу года, если политики договорятся
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