Будьте в Плюсе

Эксперт Тузов: в международных расчетах к доллару могут прибавиться юань, рубль и рупия

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов рассказал о возможности мирового перехода к расчётам в других валютах вместо доллара.
RT на русском
Проведение почти всех международных расчетов через корреспондентские счета в США повышает риски отмены или блокировки любой операции для разных стран, утверждает финансист.
Lenta.ru
"Ответным шагом является переход на расчеты в суверенных валютах", – подчеркнул Тузов.
РЕН ТВ
Однако пока экономика США остается одной из ведущих в мире, полного отказа от доллара не ожидается, но для расчетов между странами могут начать использовать юань, рубль и рупию.
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Аналитик Тузов заявил о возможности перехода к расчётам в других валютах вместо доллара
RT на русском22:54
Аналитик Тузов: использование доллара как инструмента шантажа заставит всех искать альтернативу
ПРАЙМ20:03
Самое цитируемое
Аналитик Тузов заявил о возможности перехода к расчётам в других валютах вместо доллара
Телеканал 360°00:18
Аналитик Тузов заявил, что в США скоро вернется инфляция, и эра доллара закончится
Lenta.ru23:27
Эксперт Тузов: в международных расчетах к доллару могут прибавиться юань, рубль и рупия
Газета.Ru00:21
Экономист Тузов предрек скорый закат эпохи доллара
ФАН21:50
Эксперт Тузов: к доллару в международных расчетах могут прибавиться юань, рубль и рупия
РИА Новости20:15

Интересное

Junge Welt: действия посла Украины Мельника вызывают негодование в Берлине

Риторика и действия украинского посла в Германии Андрея Мельника вызывают негодование у немецких политиков.
RT на русском21:21

Депутат Госдумы Федоров предложил на 10 лет запретить работу не вернувшихся к маю компаний

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил на 10 лет запретить работу ушедших иностранных компаний, которые до 1 мая не вернутся на российский рынок.
Lenta.ru00:02

Экс-подполковник СБУ Прозоров заявил, что освобождение Мариуполя станет важным символом

Освобождение Мариуполя станет важным символом и вызовет колоссальный подъем духа в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru00:36

Байден предупредит председателя КНР Си Цзиньпина об ответственности за поддержку России

Президент США Джо Байден в пятницу, 18 марта, в ходе телефонного разговора предупредит председателя Китая Си Цзиньпина об ответственности в случае оказания поддержки России применительно к ситуации на Украине.
Lenta.ru22:23

Аналитик Сизов предупредил о мошенничестве при поиске нелицензионных версий ПО

Эксперт по противодействию мошенничеству, руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов в беседе с радио Sputnik предупредил о новом виде мошенничества.
Lenta.ru19:52

Генсек ООН Гутерриш: приостановка членства России в UNWTO станет пагубным прецедентом

Возможная приостановка членства России во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) может стать пагубным прецедентом для функционирования многосторонней системы.
Газета.Ru20:43

Япония ввела санкции против России, в том числе против Рособоронэкспорта и Марии Захаровой

Всего в списке числятся 15 частных лиц и девять российских компаний, в том числе официальный представитель МИД Мария Захарова, восемь заместителей министра обороны: Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов и Геннадий Жидко.
Lenta.ru21:01

РБК: DSM Group сообщила о резком росте спроса на презервативы в России в марте

Значительный рост продаж презервативов в последние две недели почти на 26 процентов по сравнению с предыдущими неделями изданию подтвердили в сети аптек «36,6». О возросших продажах презервативов в денежном выражении на 11,4 процента свидетельствуют и результаты аудита продовольственной розницы исследовательской компании NielsenIQ за первую неделю марта.
Lenta.ru00:47

ТАСС: режим закрытия неба на юге России продлен до 26 марта

Режим закрытого неба на юге России было решено продлить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.
Газета.Ru00:27

Кандидат в конгресс и экс-спецназовец Джо Кент обвинил США в разжигании войны на Украине

Кандидат в конгресс США в штате Вашингтон и бывший спецназовец Джо Кент в эфире телеканала Fox News подверг критике политиков, которые форсируют украинскую повестку в ущерб американским интересам, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:33