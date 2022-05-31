РИА НовостиЭксперт Тузов заявил, что страны ЕАЭС начали закупать у России муку в обход ограниченийКак правило, контракты с другими странами на покупку/продажу зерна заключались в долларах и евро.РИА НовостиПереход на расчеты в рублях за зерно, по мнению эксперта, не означает, что появится "зерновой" рубль.ПРАЙМРечь идет о таких партнерах, как Турция или Египет, пояснил агентству “Прайм” директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.РИА Новости“Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли”, - считает он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Тузов заявил, что страны ЕАЭС начали закупать у России муку в обход ограниченийРИА Новости20:18Эксперт Тузов рассказал, что покупатели готовы покупать зерно за рубли и даже в виде мукиПРАЙМ20:03Показать все источникиОценить12Поделиться