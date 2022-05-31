Будьте в Плюсе

Эксперт Тузов заявил, что страны ЕАЭС начали закупать у России муку в обход ограничений

Как правило, контракты с другими странами на покупку/продажу зерна заключались в долларах и евро.
РИА Новости
Переход на расчеты в рублях за зерно, по мнению эксперта, не означает, что появится "зерновой" рубль.
ПРАЙМ
Речь идет о таких партнерах, как Турция или Египет, пояснил агентству “Прайм” директор Департамента рынка капиталов ИК “УНИВЕР Капитал” Артем Тузов.
РИА Новости
“Нельзя выделять отдельный ресурс как ключевой для обменной стоимости рубля к иностранной валюте. Скорее это будет корзина экспортных ресурсов, которые можно купить только за рубли”, - считает он.
РИА Новости

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Эксперт Тузов заявил, что страны ЕАЭС начали закупать у России муку в обход ограничений
РИА Новости20:18
Эксперт Тузов рассказал, что покупатели готовы покупать зерно за рубли и даже в виде муки
ПРАЙМ20:03
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