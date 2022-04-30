При текущей благоприятной конъюнктуре курс доллара мог бы легко опуститься c текущих 70 рублей до 65 и ниже, но государство не заинтересовано в дальнейшем укреплении национальной валюты ввиду ориентации на экспорт и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в структуре которого будет только расти, говорит эксперт.