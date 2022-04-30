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Эксперт Тузов заявил, что в России из-за падения спроса на валюту происходит крах евро

На фоне санкций Запада спрос на евро значительно снизился, а предложение от экспортеров остается стабильно высоким.
РИА Новости
Об этом рассказывает агентству "Прайм" директор Департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
ПРАЙМ
“Если же смотреть глобально, крах евро возможен только при распаде еврозоны - когда рост инфляции в ЕС заставит страны вернуться к национальным валютам”, - объясняет он.
РИА Новости
Де-факто решение о распаде еврозоны могут принять лишь Германия и Франция, которые являются ее локомотивами.
РИА Новости

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Эксперт Тузов заявил, что в России из-за падения спроса на валюту происходит крах евро
РИА Новости19:17
Эксперт Тузов: крах евро внутри России уже происходит - спрос на него падает, а предложение растет
ПРАЙМ19:02
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