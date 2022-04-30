Минобороны Швеции заявило, что российский самолет Ан-30 в пятницу на короткое время нарушил воздушное пространство страны, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление шведского министерства.
При текущей благоприятной конъюнктуре курс доллара мог бы легко опуститься c текущих 70 рублей до 65 и ниже, но государство не заинтересовано в дальнейшем укреплении национальной валюты ввиду ориентации на экспорт и растущей потребности наполнения бюджета, доля нефтегазовых доходов в структуре которого будет только расти, говорит эксперт.
«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90 процентов от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что "стелс-омикрон" является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — рассказал специалист.