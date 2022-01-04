Наблюдается рост цен на хлеб, продукты, социально значимые товары, рассматривается вопрос о повышении цен на электроэнергию, отметил эксперт. Напомним, что после повышения цен на газовое топливо для автомобилей в Казахстане вспыхнули протесты, охватившие почти половину регионов страны.В источнике
В начале года жители Жанаозена и Актау, которые находятся в нефтедобывающей Мангистауской области на западе страны, вышли на несанкционированные митинги, протестуя против двукратного увеличения стоимости сжиженного нефтяного газа.
Властям США нужно как следует надавить на Иран в вопросе ядерной сделки, чтобы РФ и КНР стали серьезно всерьез к президенту Джо Байдену, пишет бывший спичрайтер Джорджа Буша — младшего Уильям Макгерн в колонке для The Wall Street Journal.
Новую бюджетную дискретную видеокарту GeForce RTX 3050 представил старший вице-президент отдела GeForce компании NVIDIA Джефф Фишер 4 января во время презентации к международной выставке потребительской электроники CES 2022.
В поселке Умба Мурманской области погиб считавшийся криминальным авторитетом Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители, сообщает агентство "СеверПост".
74-летняя актриса Татьяна Васильева выступает резко против антиваксеров и тех, кто агитирует за отказ от прививок - эти люди, по мнению актрисы, мешают ей зарабатывать и оставляют ее без средств, поэтому их надо посадить в тюрьму: Я сейчас не работаю из-за тех, у кого нет желания прививаться.