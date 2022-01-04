74-летняя актриса Татьяна Васильева выступает резко против антиваксеров и тех, кто агитирует за отказ от прививок - эти люди, по мнению актрисы, мешают ей зарабатывать и оставляют ее без средств, поэтому их надо посадить в тюрьму: Я сейчас не работаю из-за тех, у кого нет желания прививаться.