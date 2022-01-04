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Эксперт: В Казахстане вслед за топливом и хлебом подорожает электричество

Наблюдается рост цен на хлеб, продукты, социально значимые товары, рассматривается вопрос о повышении цен на электроэнергию, отметил эксперт. Напомним, что после повышения цен на газовое топливо для автомобилей в Казахстане вспыхнули протесты, охватившие почти половину регионов страны.В источнике

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Эксперт: Россия ведёт по отношению к Казахстану странную двойную игру
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