Будьте в Плюсе

Эксперт ВОЗ Керкхове предупредила о появлении более заразного штамма COVID-19, чем омикрон

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о появлении нового штамма коронавируса, который будет более заразным, чем омикрон.
Lenta.ru
Тяжелое заболевание может развиться, если человек пожилой, имеет хронические болезни и не вакцинирован.
Pravda.Ru
Новые штаммы могут вызывать заболевания "большей или меньшей тяжести", но так же будут способны избегать "контратаки" иммунитета.
Газета.Ru
Защитить свое здоровье в период пандемии поможет массовая вакцинация, которая проходит во всех регионах России с января 2021 года.
ФАН

Подробнее о событии

Эксперт ВОЗ Керкхове заявила о риске появления штаммов коронавируса заразнее «омикрона»
РИА Новостивчера в 12:54
Эксперт ВОЗ Керкхове предупредила о появлении более заразного штамма COVID-19, чем омикрон
Lenta.ruвчера в 12:41
В ВОЗ допустили возможность появления штаммов коронавируса заразнее, чем «омикрон»
RT на русскомвчера в 11:59
В ВОЗ предсказали появление еще более заразных штаммов коронавируса
Газета.Ruвчера в 11:42
ВОЗ спрогнозировала свойства штаммов COVID-19, которые могут появиться после «Омикрона»
Народные новостивчера в 11:33
Глава ВОЗ назвал возможным появление новых штаммов коронавируса
Владивосток-Новостивчера в 11:28
В ВОЗ не исключили появления более заразных, чем «омикрон», штаммов коронавируса
ТАССвчера в 11:20

Интересное

Мэр Нью-Йорка получил первую зарплату в криптовалюте, несмотря на падение курсов

Эрик Адамс заявил о том, что он получит первые три зарплаты в криптовалюте, в ноябре прошлого года.
RB.RUвчера в 07:23

Конгрессмены США выясняют, планировало ли окружение Трампа изъять машины для голосования

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января, выясняет, готовила ли администрация 45-го президента Дональда Трампа после проигранных им выборов в 2020 году указ о массовом изъятии военными электронных машин для голосования.
ТАССвчера в 15:59

Goldman Sachs: ФРС с марта может повышать ставку на каждом заседании

Goldman Sachs допускает, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет повышать ключевую ставку на каждом своем заседании начиная с марта 2022 года.
РБК Инвестициивчера в 11:11

ФРС США открывает обсуждение возможного введения цифрового доллара

Федеральная резервная система США открывает публичное обсуждение возможного введения цифрового доллара (Central Bank Digital Currency, CBDC), регулятор рассматривает его преимущества, риски и перспективы, говорится в документе ФРС.
ПРАЙМ21 января в 03:29

Кинокомикс «Человек-паук: Нет пути домой» продолжает лидировать в международном прокате

Скудный на выручку уик-энд в международном кинопрокате завершился пятой за шесть недель победой блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой».
Кинобизнес сегодня19:07

В США еврейская пара подала в суд на христианское агентство по усыновлению детей. Им отказались помогать из-за неподходящей веры

Еврейская пара подала в суд на Управление по делам детей штата Теннесси после того, как местное христианское агентство по усыновлению детей отказалось допустить супругов к курсам обучения приемных родителей в рамках образовательной госпрограммы.
RTVI22 января в 14:34

National Interest: в 2040 году может начаться гражданская война и распад США

К распаду США может привести гражданская война, началом которой послужит демографический переход страны от преимущественно белого населения к небелому в 2040-х годах.
Известиявчера в 13:19

Amazon в конце 2022 года откроет свой первый традиционный офлайн-магазин одежды

Американская торговая интернет-площадка Amazon в новом магазине Amazon Style в Лос-Анджелесе площадью почти 2800 кв. м будет продавать одежду, обувь и аксессуары.
Retail & Loyalty21 января в 01:43

Генсек ООН назвал пять основных угроз для мира в 2022 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал, с какими основными угрозами придется столкнуться миру в 2022 году.
Новостной фронт22 января в 08:38