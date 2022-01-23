Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, проводящий расследование штурма Капитолия 6 января, выясняет, готовила ли администрация 45-го президента Дональда Трампа после проигранных им выборов в 2020 году указ о массовом изъятии военными электронных машин для голосования.
Федеральная резервная система США открывает публичное обсуждение возможного введения цифрового доллара (Central Bank Digital Currency, CBDC), регулятор рассматривает его преимущества, риски и перспективы, говорится в документе ФРС.
Еврейская пара подала в суд на Управление по делам детей штата Теннесси после того, как местное христианское агентство по усыновлению детей отказалось допустить супругов к курсам обучения приемных родителей в рамках образовательной госпрограммы.