CNBC (США): по мнению «Голдман Сакс», российские активы «весьма ценны», несмотря на протесты (CNBC)

«Протесты весьма ясно показали, что не призывают к широким санкциям, они хотят вполне целенаправленных санкций, и макро-последствия этого, я думаю, будут более ограниченными», — сказал Дейли в интервью CNBC во вторник, добавив, что протестующие были обеспокоены тем, что более глубокие экономические последствия могут в конечном итоге повредить их делу.