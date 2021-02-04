Эксперт ВОЗ от РФ счел маловероятной утечку коронавируса из лаборатории в Ухане
Эксперты организации 3 февраля посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
РИА Новости20:49
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