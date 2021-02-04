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Известия
Известия

Эксперт ВОЗ от РФ счел маловероятной утечку коронавируса из лаборатории в Ухане

Эксперты организации 3 февраля посетили Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы утечке коронавируса.В источнике
С чего всё началось

Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
РИА Новости20:49
Подробнее о событии

Российский эксперт ВОЗ опроверг утечку COVID из лаборатории в Ухани

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Петербургский учёный из группы ВОЗ поделился впечатлениями о рынке морепродуктов в Ухане

Фонтанка.Ру23:26

Эксперт ВОЗ от России: лаборатория в Ухане устроена выше всяких похвал

Коммерсантъ21:17

Эксперт ВОЗ от России нашел на рынке в Ухане условия для начала пандемии

Lenta.ru22:10

Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане

Российская газета21:10

Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

РБК22:31

Эксперт ВОЗ усомнился, что коронавирус возник на уханьском рынке

РИА Новости21:00

CNBC (США): по мнению «Голдман Сакс», российские активы «весьма ценны», несмотря на протесты (CNBC)

«Протесты весьма ясно показали, что не призывают к широким санкциям, они хотят вполне целенаправленных санкций, и макро-последствия этого, я думаю, будут более ограниченными», — сказал Дейли в интервью CNBC во вторник, добавив, что протестующие были обеспокоены тем, что более глубокие экономические последствия могут в конечном итоге повредить их делу.
ИноСМИ2 февраля в 12:37

В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против России из-за Навального

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).
Lenta.ru19:35