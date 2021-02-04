Эксперты ВОЗ посетили в среду Уханьский институт вирусологии и лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи о якобы искусственном происхождении COVID-19 и утечке вируса.

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С чего всё началось Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. РИА Новости 20:49