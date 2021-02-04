Эксперты ВОЗ посетили в среду Уханьский институт вирусологии и лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи о якобы искусственном происхождении COVID-19 и утечке вируса.

Видео Фото Интересное видео Мой Брянск ТВ Центр Моя Москва.онлайн Вести.Ru Новые Известия Телеканал RTVI ТК Звезда Известия Городовой Вести.Ru ТК Звезда Piter.tv Моя Москва.онлайн Мой Брянск Пятый канал Известия ТК Звезда Вести.Ru ТВ Центр МИР 24

С чего всё началось Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. РИА Новости 20:49