Эксперт ВОЗ усомнился в возможности утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
Эксперты ВОЗ посетили в среду Уханьский институт вирусологии и лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи о якобы искусственном происхождении COVID-19 и утечке вируса.В источнике
С чего всё началось
Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
РИА Новости20:49
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