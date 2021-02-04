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Эксперт ВОЗ усомнился в возможности утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Эксперты ВОЗ посетили в среду Уханьский институт вирусологии и лабораторию BSL-4, с которой связаны слухи о якобы искусственном происхождении COVID-19 и утечке вируса.В источнике
С чего всё началось

Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Лаборатория Уханьского института вирусологии, которую обвиняли в утечке коронавируса, устроена выше всяких похвал, представить оттуда утечку очень сложно, заявил РИА Новости эксперт группы ВОЗ от России, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
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Подробнее о событии

Эксперт ВОЗ оценил вероятность утечки коронавируса из лаборатории в Ухане

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В ВОЗ прокомментировали версию утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Московский Комсомолец21:22

Эксперт ВОЗ от России: лаборатория в Ухане устроена выше всяких похвал

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Lenta.ru22:10

Эксперт ВОЗ рассказал о проверке лаборатории в Ухане

Российская газета21:10

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