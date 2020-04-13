Коронавирус
РИА НовостиЭксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 04:45, Ашберн
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Генпрокуратура РФ выявила фейк о сотнях погибших от коронавируса
Отмечается, что Генпрокуратура обнаружила фейковые новости в Башкирии, Северной Осетии, а также в Волгоградской и Свердловской областях.
REGNUM 04:09
Общество
В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб.
Выкса.рф 03:56
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана.
Коммерсантъ вчера в 14:46
Армия и оружие
В Сирию переброшено 150 российских танков и бронетранспортеров
ГЛАС.RU вчера в 05:05
Здоровье
На Украине от коронавируса погибли почти 100 человек – Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 3102 случая коронавируса, 93 летальных, 97 пациентов выздоровели.
Украина.ру 03:27
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Шоу-бизнес
Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360.
Vologda-poisk.ru вчера в 03:07
Общество
В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Интерфакс 03:46
Общество
Сайт мэра Москвы подвергся бот-атакам в первый день выдачи пропусков
Утром 13 апреля на сайт мэра Москвы mos.ru, где оформляются пропуска для передвижения, совершена бот-атака.
Российская газета 04:03
Армия и оружие
F-16 ВВС Польши позабавил российских лётчиков странными маневрами
Военное обозрение 04:07
Общество
РЖД приостановили бесплатные перевозки ветеранов ВОВ
РЖД с 13 апреля приостановили бесплатные перевозки ветеранов Великой Отечественной войны.
TatCenter 03:48
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Во Владимирской области выявлено 13 новых случаев коронавируса
Во Владимирской области зафиксировано 84 случая заболевания коронавирусом, 13 из них — за последние сутки.
Довод 04:22
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:27
Общество
В Пензенской области коронавирусом заболел четырехлетний ребенок
Напомним, что ранее стало известно об увеличении количества заболевших COVID-19. За последние сутки пришли положительные тесты 17 человек.
Stolica58.ru 04:09
Шоу-бизнес
Из-за коронавируса артисты выставляют недвижимость на продажу
Отечественные артисты признались, что вынуждены выставить на продажу свою недвижимость.
Суть событий 02:21
Общество
Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости
В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости.
KM.ru 03:51
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Общество
Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам
Коммерсантъ 02:49
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный дом
На юго-западе Москвы загорелся многоэтажный дом. Площадь пожара сейчас составляет 2 тыс. кв. м, сообщает МЧС по Москве в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:20
Общество
Появились новые схемы кражи денег с карты на фоне коронавируса
В ноябре 2019-го сообщалось, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян.
Lenta.ru 00:52
Происшествия
Пожар в зоне отчуждения приблизился к Чернобыльской АЭС
Вечерняя Москва вчера в 21:16
Здоровье
Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Томской области
В Томской области выявлено четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
vtomske.ru 03:46
Шоу-бизнес
Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото
Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.
Профиль вчера в 11:40
Армия и оружие
Российские военные «окружили» американские войска в Сирии
Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики.
Avia.pro 11 апреля в 20:02
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter выразил мнение, что американская гегемония уходит в прошлое.
Известия вчера в 00:44
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Происшествия
Самолет вернулся в Екатеринбург из-за сработавшего датчика задымления
В Екатеринбурге экстренно совершил посадку самолет, следовавший в Москву.
РБК 04:31