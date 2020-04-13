Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Общество В России зафиксировали 2558 новых случаев коронавируса За последние сутки в России подтвердили 2558 новых случаев коронавируса в 62 регионах, выздоровели 179 пациентов, умерли 18 человек, сообщает оперативный штаб. 63

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 544

Шоу-бизнес Певица Татьяна Буланова лежит в реанимации Певица Татьяна Буланова находится в реанимации. Но сейчас ей немного лучше, поделилась она с 360. 657

Общество В России зарегистрировано 2558 новых заболевших COVID-19 Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 2558, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. 1

Общество Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели. 2,8K

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 7

Общество В Пензенской области коронавирусом заболел четырехлетний ребенок Напомним, что ранее стало известно об увеличении количества заболевших COVID-19. За последние сутки пришли положительные тесты 17 человек.

Общество Издательства попросили признать книги товарами первой необходимости В отличие от магазинов продуктов и аптек, книжные магазины не вошли в число торгующих товарами первой необходимости. 2

Происшествия В Москве загорелся многоэтажный дом На юго-западе Москвы загорелся многоэтажный дом. Площадь пожара сейчас составляет 2 тыс. кв. м, сообщает МЧС по Москве в Twitter. 26

Шоу-бизнес Фигуристка Медведева опубликовала в соцсетях соблазнительное фото Российская фигуристка Евгения Медведева 12 апреля опубликовала в своем Instagram соблазнительное фото.

Армия и оружие Российские военные «окружили» американские войска в Сирии Несколько часов назад стало известно о том, что на фоне попыток американских военных прорваться в центральную и западную части Сирии, российские военные провели уникальную операцию, устроив самую настоящую «засаду» на американские военные конвои и патрули, фактически, взяв в окружение американских военнослужащих в восточной части арабской республики. 1