Коронавирус
РИА НовостиЭксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Общество
Кремль признал рост преступности во время пандемии коронавируса
Правоохранительные органы столкнулись с повышенной нагрузкой и ростом преступности во время распространения коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:17
Политика
Новак: «Северный поток-2» однозначно будет достроен
Министр энергетики России Александр Новак заявил телеканалу "Россия 1", что газопровод "Северный поток-2" однозначно будет реализован.
Газета.Ru вчера в 12:45
Общество
Система пропусков в Москве и области заработает в среду
Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11 апреля в 13:35
Общество
Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом
Заслуженный артист России Стас Михайлов, который ранее перенес двустороннее воспаление легких, сообщил, что его результаты на коронавирус дали положительный результат.
РБК 07:10
Общество
Куряне на детей до трех лет получат пять тысяч рублей
Право на ежемесячную выплату имеют получатели материнского капитала, независимо от того были ли израсходованы эти средства или нет.
Курская правда 10 апреля в 11:32
Общество
Власти Москвы рассказали о наказании для водителей без пропуска
Водители, которые поедут по Москве без пропуска, будут оштрафованы.
Российская газета 06:56
Технологии
Apple и Google встроят систему мониторинга коронавируса в ОС
Корпорации Google и Apple создадут технологию, которая поможет отследить контакты людей, инфицированных коронавирусом.
Мой Брянск 11 апреля в 03:32
Общество
Главы МЧС и Росгвардии смогут составлять протоколы за невыполнение правил поведения при ЧС
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при чрезвычайных ситуациях.
ТАСС 06:59
Шоу-бизнес
Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы
Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
Футбол
Лигу чемпионов и Лигу Европы могут доиграть за три недели в августе
По информации Mirror, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи двух турниров в течение трех недель последнего летнего месяца.
Бомбардир.ру 00:37
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
На въездах в Москву поставили ОМОН
Въезжающие в Москву из области потоки машин теперь контролируются полицией совместно с сотрудниками ОМОН Росгвардии, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Вести.Ru 07:15
Гаджеты
Samsung переходит от технологии LCD к QD-OLED
Источники утверждают, что Samsung собирается перейти от ЖК-дисплеев к новой технологии QD-OLED.
iXBT.com 04:38
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
Политика
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Ранее Пушков писал в Twitter, что ситуация с распространением коронавируса подтвердила уход гегемонии США в прошлое.
Газета.Ru 07:21
Кино
Disney займется перезапуском мультфильма «Робин Гуд»
СМИ отмечают, что новый фильм будет исполнен в жанре киномюзикла и будет представлен на стриминговом сервисе Disney+, минуя кинотеатральный прокат.
Piter.tv вчера в 14:16
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
Lenta.ru 02:08
Общество
Роспотребнадзор рассказал о правильном антисептике для рук
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что должно содержаться в эффективном антисептике для рук.
Известия 07:23
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
Общество
Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 03:29
Политика
Суд вынес приговор бывшему министру обороны Грузии
Тбилиси, 13 апреля 2020, 13:43 — REGNUM Тбилисский городской суд вынес обвинительный приговор бывшему министру обороны Грузии Ираклию Окруашвили и осудил его на 5 лет лишения свободы.
REGNUM 06:43
Наука
Ученые из России нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов
Российские учёные нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов.
Goroday.ru 03:44
Здоровье
У трети пациентов с коронавирусом на Алтае диагностирована пневмония
Остальные переносят болезнь легко. По словам Дмитрия Попова, в 11 случаях у диагностированных выявлена пневмония.
Бийский рабочий 03:45
Футбол
Глушаков: Каррера хотел поменять капитана «Спартака»
RT на русском вчера в 15:53
Кино
Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье
Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии.
Российская газета 07:09
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 05:00
Происшествия
В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом
Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
Общество
Власти Подмосковья рассказали, как получить электронный пропуск
Губернатор Московской области Андрей Воровьев рассказал гражданам, как получить электронный пропуск для передвижения на территории Подмосковья.
РЕН ТВ вчера в 22:36