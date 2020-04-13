Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

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