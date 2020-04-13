Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Общество Киево-Печерскую лавру закроют на карантин Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом среди насельников Киево-Печерской лавры превысило 90, в связи с чем власти закрывают монастырь на карантин. 1

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Экономика КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости". 254

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Экономика В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Общество Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права Госавтоинспекция из-за ситуации с коронавирусом временно ограничила прием экзаменов на право управления транспортными средствами. 14

Космос На сайте НАСА появился любопытный сервис Недавно на сайте НАСА запустили необычный сервис.

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Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 3

Общество В «Группе ГАЗ» объяснили причину возникновения очередей на проходных Очереди на проходных Горьковского автозавода, возобновившего производство в понедельник, возникли из-за измерения температуры у сотрудников, сейчас система контроля оперативно перестраивается, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ". 57

Авто Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным. 7

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Экономика Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев. 13