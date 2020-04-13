Коронавирус
РИА НовостиЭксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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Объяснены правила пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Мослента 11 апреля в 15:48
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
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Президент Чехии осудил снос памятника Коневу в Праге
Президент Чехии Милош Земан назвал глупостью снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Известия вчера в 19:04
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Газета.Ru вчера в 16:57
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Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
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Банки.ру 04:11
Экономика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Здоровье
В Ивановской области подтверждены три COVID-пневмонии
Роста заболеваемости пневмонией в Ивановской области не наблюдается. В день выявляется по 12-20 пневмоний.
IvanovoNews 05:34
Общество
Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал невысокий индекс самоизоляции в регионах России на фоне распространения нового коронавируса.
Lenta.ru 05:58
Общество
Госавтоинспекция ограничила прием экзаменов на права
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ТАСС 05:13
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Медики Владимирской области получили более тысячи защитных костюмов
1323 уникальных защитных противочумных костюма фирмы «Тайвик» доставили представители «Единой России» в больницы области, где уже принимают больных коронавирусом.
ГТРК Владимир 03:35
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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На сайте НАСА появился любопытный сервис
Недавно на сайте НАСА запустили необычный сервис.
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Общество
В России за сутки от коронавируса умерли 18 человек
За сутки в России умерли 18 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, число скончавшихся за весь период увеличилось до 148.
RT на русском 03:59
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М "Прорыв", сообщили в Западном военном округе.
Газета.Ru 05:00
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Здоровье
В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса
12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
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Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
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Lenta.ru вчера в 22:00
Общество
Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам
Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
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Общество
В «Группе ГАЗ» объяснили причину возникновения очередей на проходных
Очереди на проходных Горьковского автозавода, возобновившего производство в понедельник, возникли из-за измерения температуры у сотрудников, сейчас система контроля оперативно перестраивается, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Группы ГАЗ".
РИА Новости 05:20
Авто
Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным.
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Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
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Московский школьник сдал полиции ушедшую в запой в самоизоляции мать
В Москве 12-летний школьник обратился в полицию и сдал мать, которая ушла в запой во время самоизоляции.
Lenta.ru 04:51
Экономика
Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину
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Футбол
Нападающий «Динамо» обвинил экс-тренера команды в грубости
Немецкий форвард московского футбольного клуба «Динамо» Максимилиан Филипп заявил, что бывший главный тренер команды Дмитрий Хохлов порой допускал грубости в общении с футболистами.
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