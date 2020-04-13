Коронавирус
РИА НовостиЭксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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с чего всё началось
На самом деле, конечно, достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26-го числа пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она развивается, к сожалению, уже не по оптимистической траектории, — отметила эксперт в эфире телеканала «Россия 1».News.ru01:02
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