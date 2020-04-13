с чего всё началось

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 885

Общество Стокгольмский арбитраж обязал Украину оплатить расходы ВЭБ Стокгольмский арбитраж вынес два решения по спору вокруг Проминвестбанка и обязал Украину оплатить расходы ВЭБ.РФ.

Общество Власти Москвы выявили атаку ботов после начала оформления пропусков Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что утром 13 апреля произошла бот-атака на сервера портала мэрии mos.ru, где началось оформление электронных пропусков для передвижения по городу. 945

Авто Nissan сократит производство на 1 млн автомобилей. Грядут увольнения Планы Nissan по реструктуризации до марта 2023 года нацелены на продажи 5 миллионов автомобилей в год.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 105

Общество Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным". 1,3K

Наука Блокирующее размножение коронавируса лекарство обнаружили в Японии Японские учёные из Университета Токай в Исехаре выяснили, что антиретровирусный препарат «Нельфинавир» способен блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2. 231

Технологии Сибирские ученые предложили метод диагностики коронавируса без тестов Специалисты новосибирского Института вычислительных технологий СО РАН разработали метод диагностирования короновирусной инфекции без применения специальных тестов. 3

Общество Голикова призналась, что к 9 мая справиться с коронавирусом не удастся Вице-премьер Т. Голикова, выступая в эфире телеканала «Россия», заявила, что перелома ситуации с коронавирусом к 9-мая ожидать не стоит, в связи с чем можно ожидать продления срока ограничительных мер для населения. 181

Общество Представитель ВОЗ: Ношение масок станет нормой К понедельнику число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,85 млн человек, 114 тысяч скончались.

Энергетика ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи Страны ОПЕК+ подписали соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки, сообщило в Twitter Министерство нефти Ирана. 557

Здоровье Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Башкирии Как сообщает ToDay News Ufa, глава Башкирии высказался о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Ситуация в республике непростая. 13

Экономика Кудрин предупредил банки о скором кризисе Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. 5

Общество Голикова прокомментировала рост числа заражённых коронавирусом Ранее Голикова заявила, что 14—16 апреля можно будет понять, выходит Россия на плато заболеваемости COVID-19 или продолжится рост числа заражённых. 449

Наука Российские учёные нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов Российские учёные из Сколтеха нашли способ ускорить поиск допинга у спортсменов.

Авто Новый бренд Maple выпустит 13 моделей за пять лет Батарейный паркетник Maple 30X вышел на китайский рынок с ценами от 68 800 до 79 800 юаней (715 700–830 130 рублей), подтвердив, что модели «кленового» бренда будут недорогими электроверсиями автомобилей Geely.

Кино Умер заразившийся коронавирусом французский актер Морис Барье Актер Морис Барье, работавший практически со всеми столпами французского кино, заразился новым коронавирусом и умер на 88-м году жизни в ночь с 11 на 12 апреля в госпитале в Монбаре, коммуны в Бургундии. 11