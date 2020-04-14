Ранее Попович заявляла, что распространение коронавируса в России больше не происходит по оптимистическому сценарию. Она отметила, что рост числа зараженных с тысячи до десяти тысяч человек в США произошел за шесть дней. РФ для этого потребовалось 12 дней, в Австрии — 15 дней.