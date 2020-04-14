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Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Mockva.ru
  • Рифей-Пермь2:50
  • Вести.Ru9:07
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Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, передает портал Ura.ru.В источнике
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С чего всё начиналось
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ВШЭ: почему изменилась скорость распространения коронавируса в России

Ранее Попович заявляла, что распространение коронавируса в России больше не происходит по оптимистическому сценарию. Она отметила, что рост числа зараженных с тысячи до десяти тысяч человек в США произошел за шесть дней. РФ для этого потребовалось 12 дней, в Австрии — 15 дней.
URA.Ru вчера в 07:44
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Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

РБК 03:24
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Эксперт ВШЭ: сценарий распространения COVID-19 в России не похож на другие

Вести.Ru 00:28
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ВШЭ: почему изменилась скорость распространения коронавируса в России

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