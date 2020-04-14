Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому, отличному от других стран сценарию. Об этом сообщила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович, передает портал Ura.ru.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее Попович заявляла, что распространение коронавируса в России больше не происходит по оптимистическому сценарию. Она отметила, что рост числа зараженных с тысячи до десяти тысяч человек в США произошел за шесть дней. РФ для этого потребовалось 12 дней, в Австрии — 15 дней.