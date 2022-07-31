Значимость доллара для российской экономики и финансовой системы в первом полугодии существенно упала и с учетом ряда факторов может падать дальше в ближайшие месяцы, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
"Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)", — пояснил он.
«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — приводит сообщение ТАСС.