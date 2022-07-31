Будьте в Плюсе

Эксперт Васильев спрогнозировал снижение роли доллара и евро в ближайшие месяцы

Значимость доллара для российской экономики и финансовой системы в первом полугодии существенно упала и с учетом ряда факторов может падать дальше в ближайшие месяцы, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
ПРАЙМ
"Банк России и коммерческие банки проводят политику дедолларизации, банки и брокеры вводят повышенные комиссии за валютные счета, Минфин и ЦБ собираются пополнять резервы страны дружественными валютами (как ожидается, в первую очередь юанями)", — пояснил он.
РИА Новости
Однако в ближайшие несколько месяцев роль американской и европейской валют в России продолжит снижаться, передает «Прайм
».
ФАН
Минусом для нацвалюты станут снижение объемов российского экспорта из-за санкций, рекордная глобальная инфляция и снижение доходов населения, энергетический и продовольственный кризисы.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Эксперт Васильев спрогнозировал снижение роли доллара и евро в ближайшие месяцы
RT на русском21:00
Аналитик Васильев: доверие к доллару и его роль в России продолжат быстро падать в ближайшие месяцы
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Аналитик Васильев предрек снижение доверия к доллару и евро к концу 2022 года
Комсомольская правда20:44
Аналитик Васильев заявил о снижении роли доллара и евро
РЕН ТВ19:49
«Прайм»: аналитик Васильев предрек снижение доверия к доллару и евро к концу года
Lenta.ru20:06
Финансист Васильев предрек дальнейшее падение значимости доллара для России
ФАН19:36
Аналитик Васильев сообщил р продолжении снижения роли доллара и евро в ближайшие месяцы
РИА Новости19:15

Интересное

Юрист Данилов призвал вечно хранить свидетельства и справки по сделкам с недвижимостью

Есть документы, которые необходимо хранить в бумажном виде неограниченное время и нельзя терять.
РИА Новости20:15

Американский полковник Донован: потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации

Потеря Одессы приведет к поражению Киева в спецоперации, предположил в статье для American Thinker полковник разведки ВВС США в отставке Дж. Мерфи Донован.
РИА Новости19:12

Appleinsider: число пользователей платных сервисов Apple достигло рекордных 816 миллионов

Глава корпорации Тим Кук заявил, что число пользователей сервисов достигла рекордных 816 миллионов.
Lenta.ru21:30

ПФР напомнил о пересчете пенсий работающих пенсионеров в августе

Пенсионный фонд проведет перерасчет пенсий для работающих пенсионеров в августе, сообщило отделение ведомства по Москве и Московской области, передает «Прайм».
РБК19:16

МО России: для расследования удара в Еленовке приглашены эксперты ООН и Красного Креста

«Российская Федерация в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке, приведшего к гибели большого количества украинских военнопленных, официально пригласила экспертов ООН и Международного комитета Красного Креста», — приводит сообщение ТАСС.
RT на русском17:47

Рудковская рассказала о проблемах Плющенко за границей

Продюсер Яна Рудковская порассуждала о неприятностях, с которыми уехавшим из страны российским звездам приходится стакливаться за границей.
Московский Комсомолецвчера в 14:34

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от газа из России в ближайшие пять лет

Германия не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет, заявил в беседе с газетой Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
РИА Новости20:04

Президент Украины Зеленский объявил обязательную эвакуацию с подконтрольной ВСУ части ДНР

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новостивчера в 16:11

Новый седан ГАЗ Чайка 2022 года показали на фоторендерах

Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru представили на первых фоторендарах, как мог бы выглядеть возрожденный седан ГАЗ Чайка 2022-2023 модельного года, построенный на современной платформе.
Tver-portal.ru21:00

Новую Lada Vesta сфотографировали в Москве

В Сети появилось фото нового поколения Lada Vesta на дороге в Москве. Снимок опубликовал паблик RCI News.
Российская газета28 июля в 08:05