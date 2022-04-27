РИА НовостиЭксперт Вавилов: к началу лета цены на бензин могут снизиться на один процентЦены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в России.РИА НовостиРоссийскую нефть и нефтепродукты становится всё сложнее продавать за границу, а то, что удаётся сбыть, идёт с дисконтом до $30 за баррель.News.ru“Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках”, — заключил Вавилов.РИА НовостиЭксперты полагают, что профицит топлива может привести к снижению розничных цен на бензин.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБензин на заправках немного подешевеет к началу летаТелепорт20:22Эксперт Вавилов: к июню стоимость бензина в РФ может снизиться на один процентNews.ru19:59Эксперт Вавилов: к началу лета цены на бензин могут снизиться на один процентРИА Новости19:15Обвала цен на российских заправках ждать не стоит — экспертИА Красная Весна19:45Эксперт Вавилов: цены на бензин снизятся примерно на 1%, их обвала не будетПРАЙМ19:02Показать ещёОценить10Поделиться