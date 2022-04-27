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Эксперт Вавилов: к началу лета цены на бензин могут снизиться на один процент

Цены на автомобильное топливо в рознице уже снизились на два процента, что вполне объяснимо: на фоне падения спроса за рубежом компании ищут покупателей в России.
РИА Новости
Российскую нефть и нефтепродукты становится всё сложнее продавать за границу, а то, что удаётся сбыть, идёт с дисконтом до $30 за баррель.
News.ru
“Таким образом, создается ситуация, при которой экономически продавать топливо в России становится выгоднее. Но не стоит рассчитывать на какой-то массовый обвал цен на заправках”, — заключил Вавилов.
РИА Новости
Эксперты полагают, что профицит топлива может привести к снижению розничных цен на бензин.
ИА Красная Весна

Подробнее о событии

Бензин на заправках немного подешевеет к началу лета
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