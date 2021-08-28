Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам лучший способ защитить сбережения от инфляции. По его словам, стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни.

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С чего всё началось Аналитик Верников: при обесценивании денег стоит вкладываться в повышение качества жизни Покупка недвижимости тоже защищает от инфляции, но не в полной мере – например, последние три недели цены не растут, и эксперт сомневается, что в условиях ужесточения денежной политики вложения в недвижимость обгонят инфляцию. Имеет смысл вкладываться в любые материальные активы. ПРАЙМ 19:02