Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам лучший способ защитить сбережения от инфляции. По его словам, стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни.В источнике
Покупка недвижимости тоже защищает от инфляции, но не в полной мере – например, последние три недели цены не растут, и эксперт сомневается, что в условиях ужесточения денежной политики вложения в недвижимость обгонят инфляцию. Имеет смысл вкладываться в любые материальные активы.
Научные специалисты из Соединенных Штатов Америки впервые сумели определить конкретные химические соединения, за счёт которых кофе отличается густотой, терпкостью, меловым привкусом, а также особым послевкусием.