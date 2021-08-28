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Эксперт Верников: для сбережения денег стоит инвестировать в повышение качества жизни

Руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрей Верников в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам лучший способ защитить сбережения от инфляции. По его словам, стоит делать упор на инвестиции в повышение качества жизни.В источнике

С чего всё началось

Аналитик Верников: при обесценивании денег стоит вкладываться в повышение качества жизни
Покупка недвижимости тоже защищает от инфляции, но не в полной мере – например, последние три недели цены не растут, и эксперт сомневается, что в условиях ужесточения денежной политики вложения в недвижимость обгонят инфляцию. Имеет смысл вкладываться в любые материальные активы.
ПРАЙМ19:02

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Эксперт назвал способы защиты сбережений от инфляции
Российская газета20:41
Эксперт Верников: для сбережения денег стоит инвестировать в повышение качества жизни
Lenta.ru19:21
Назван лучший способ защитить сбережения от инфляции
ТК Звезда20:01
Экономист назвал способы защиты сбережений от инфляции
URA.Ru19:28
Аналитик Верников назвал лучший способ защиты сбережений от инфляции
RT на русском20:31
Эксперт Верников: для сбережения средств следует вкладываться в материальные активы
РИА Новости19:12
Аналитик Верников: при обесценивании денег стоит вкладываться в повышение качества жизни
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