Будьте в Плюсе

Эксперт Верников: к концу года доллар может вырасти до 75 рублей

Возможен сильный скачок курса, Рассказал агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.
ПРАЙМ
«Доллары просто не на что тратить», — резюмировал эксперт.
МедиаПоток
Курсы валют по отношению к рублю снижаются уже более месяца после резкого роста в конце-февраля.
URA.Ru
14 июня курс евро достиг 59 рублей, сообщает сайт MK.RU.
URA.Ru

Подробнее о событии

Эксперт Верников: к концу года доллар может вырасти до 75 рублей
Известия05:30
Эксперт Верников: доллар вырастет в цене осенью
ГлобалМСК.ру05:03
Предсказан курс доллара на конец года
Газета.Ru21:55
Финансовый аналитик Верников предсказал курс доллара на осень 2022 года
Общественная служба новостей00:30
Финансовый аналитик предсказал курс доллара на осень-2022
URA.Ru23:32
Аналитик предсказал курс доллара к концу года
Московский Комсомолец03:45
Предсказан курс доллара на конец года
ПРАЙМ20:03

Интересное

ВСУ сорвали гуманитарный коридор из «Азота» в Северодонецке

Гуманитарный коридор из бомбоубежищ химзавода «Азот» в Северодонецке был сорван по вине Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Известия04:56

Песков заявил, что у Украины как у государства «большие проблемы»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Украины "большие проблемы", но не стал комментировать слова замглавы Совбеза Дмитрия Медведева о перспективах ее государственности.
ТАСС05:34

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов во Львовской области

В городе Золочев (Львовская область) крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов к оружию, переданному Украине странами НАТО, в том числе к американским 155-мм гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
РБК04:37

Песков заявил о безвозвратно утраченном «духе Женевы» в отношениях с Западом

Дмитрий Песков прокомментировал годовщину с момента встречи Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшейся 16 июня 2021 года в Женеве.
Московский Комсомолец05:40

На Украине в ночь на 14 июня погиб российский военный журналист Сергей Постнов

"В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", — говорится в некрологе.
РИА Новости03:05

Представители правительства талибов в Афганистане прибыли на ПМЭФ в Санкт-Петербург

Представители правительства движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) прибыли на 25-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Lenta.ru05:05

Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил о создании добровольческих батальонов в регионе

Ранее член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил, что регион никогда не вернется под контроль Украины.
Lenta.ru05:01

NI: Киеву следует пойти на уступки Москве

Украине следует пойти на уступки российской стороне, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.
RT на русском02:52

Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил о намерении переименовать оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) захотела переименовать вирус оспы обезьян.
Lenta.ru04:07

Что-то пошло не так: украинцы в Нью-Йорке ополчились на Покровского и «Ногу свело»

Российскую группу «Ногу свело» отстранили от участия в нескольких концертах в поддержку Украины, которые должны были пройти в Нью-Йорке.
Украина.ру04:38