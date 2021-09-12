Будьте в Плюсе

Эксперт Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностью

Стоит с осторожностью относиться к высокодоходным облигациям.
РИА Новости
К примеру – ставка ЦБ выросла, ОФЗ на это отреагировали, а облигации высокодоходные облигации остались на прежних доходностях.
ПРАЙМ
Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.
ПРАЙМ
Следует проявлять осторожность и к акциям китайских малых и средних и компаний.
РИА Новости

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