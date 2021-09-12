После 90-х в Латвии перестали учить думать самостоятельно. О чем писали латышские СМИ

За прошедшую неделю в латышским СМИ были замечены сразу два интервью, в которых известные в Латвии люди задают судьбоносные для страны вопросы "кто мы, откуда и куда идем".