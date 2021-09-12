РИА НовостиЭксперт Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностьюСтоит с осторожностью относиться к высокодоходным облигациям.РИА НовостиК примеру – ставка ЦБ выросла, ОФЗ на это отреагировали, а облигации высокодоходные облигации остались на прежних доходностях.ПРАЙМОб этом агентству "Прайм" рассказал руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.ПРАЙМСледует проявлять осторожность и к акциям китайских малых и средних и компаний.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист рассказал, каким ценным бумагам не стоит доверятьИА Красная Весна21:30Инвестор Верников перечислил финансовые инструменты с высоким рискомФАН20:22Эксперт Верников: стоит относиться c особой осторожностью к высокодоходным облигациямПРАЙМ20:03Эксперт Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностьюРИА Новости20:19Показать ещёОценитьПоделиться