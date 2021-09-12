РИА НовостиЭксперт Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностьюСтоит с осторожностью относиться к высокодоходным облигациям.РИА НовостиРуководитель департамента инвестиционного анализа и обучения инвестиционной группы «Универ Капитал» Андрей Верников назвал финансовые инструменты, к которым следует относиться с осторожностью.News.ruПроявлять осторожность следует и по отношению к акциям китайских средних и малых компаний.ПРАЙМТе, кто ищет надежность, осенью лучше «сидеть в бондах».ПрофильЧитать далееСвернутьПрофильПрофильИА Красная ВеснаРоссийская газетаГазета.RuПолитРоссияФАНСлово и ДелоЭкономика сегодняС чего всё началосьЭксперт Верников: стоит относиться c особой осторожностью к высокодоходным облигациямПроявлять осторожность следует и по отношению к акциям китайских средних и малых компаний.ПРАЙМ20:03Подробнее о событииВедущий аналитик «Универ Капитал» предостерег россиян от высокодоходных облигацийBanki Loans05:33Финансист назвал самые рискованные продукты для инвестированияРоссийская газета01:49Эксперт Верников: стоит относиться c особой осторожностью к высокодоходным облигациямПРАЙМ20:03Экономист рассказал, каким ценным бумагам не стоит доверятьИА Красная Весна21:30Инвестор Верников перечислил финансовые инструменты с высоким рискомФАН20:22Эксперт Верников посоветовал относиться к высокодоходным облигациям с осторожностьюРИА Новости20:19Аналитик Верников перечислил виды особо опасных инвестицийЭкономика сегодня01:29Показать ещёОценить7Поделиться