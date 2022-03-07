РИА НовостиЭксперт Верников посоветовал покупать юань вместо доллара на случай полного запрета SWIFTЕсли вынести за скобку геополитику, то валюты стран с сырьевой экономикой подвержены сильным колебаниям, поэтому доллар и евро более надежны.ПРАЙМОб этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на слова руководителя Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "УНИВЕР Капитал" Андрея Верникова.РИА НовостиПлюс состоит в том, что сейчас доллары в нашей стране не запрещены, сказал он.РИА НовостиАналитик объяснил, что в этом случае фиксированный курс будет таким, что держателей доллара не обрадует.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Верников посоветовал покупать юань вместо доллара на случай полного запрета SWIFTРИА Новости17:15Верников: если инвестор предпочитает хранить часть сбережений в валюте, то сейчас лучше юаньПРАЙМ17:01Показать все источникиОценить3Поделиться