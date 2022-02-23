РИА НовостиЭксперт Верников предупредил о риске роста курс доллара к концу февраля до 90 рублейУсиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит по отношению к рублю.РИА НовостиНа фоне вероятного принятия нового пакета санкций курс взлетит в район 80-90 рублей за доллар.РИА НовостиРубль недооценен, поэтому может подорожать к доллару до отметки в 60-70 рублей при текущих ценах на нефть и газ и высокой ставке Центробанка.РИА Новости"Следовательно, наши денежные власти будут стараться не допустить скачков на валютном рынке всеми доступными способами, включая словесные интервенции", — заявил Верников.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперт Верников предупредил о риске роста курс доллара к концу февраля до 90 рублейРИА Новости17:17Экспер Верников: фундаментальных оснований для скачка доллара к отметке 90 рублей до конца зимы нетПРАЙМ17:01Показать все источникиОценить1Поделиться