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Эксперт Верников предупредил о риске роста курс доллара к концу февраля до 90 рублей

Усиление напряженности между Россией и Западом породило спекуляции о том, что уже в конце зимы доллар подскочит по отношению к рублю.
РИА Новости
На фоне вероятного принятия нового пакета санкций курс взлетит в район 80-90 рублей за доллар.
РИА Новости
Рубль недооценен, поэтому может подорожать к доллару до отметки в 60-70 рублей при текущих ценах на нефть и газ и высокой ставке Центробанка.
РИА Новости
"Следовательно, наши денежные власти будут стараться не допустить скачков на валютном рынке всеми доступными способами, включая словесные интервенции", — заявил Верников.
ПРАЙМ

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Эксперт Верников предупредил о риске роста курс доллара к концу февраля до 90 рублей
РИА Новости17:17
Экспер Верников: фундаментальных оснований для скачка доллара к отметке 90 рублей до конца зимы нет
ПРАЙМ17:01
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