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Инвестор Волкова назвала 4–6% годовых и меньше идеальной ставкой по ипотеке для России

Идеальная ставка по ипотеке для России — 4–6% годовых и ниже.
News.ru
Финансовый консультант Татьяна Волкова рассказала об идеальной для России ипотечной ставке, сообщает news.ru.
DOMEX-Недвижимость
«Инфляционные процессы, которые мы проживаем сейчас, нивелируют переплату по ипотеке. Удорожание объекта также покрывает все те затраты, которые понес человек, переплачивая проценты», — пояснила эксперт.
Lenta.ru
Эксперт заявила о существующем «обилии совместных программ застройщиков и банков, позволяющих добиться значительного снижения переплаты со стороны покупателя».
News.ru

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Россиянам назвали размер идеальной ставки по ипотеке
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