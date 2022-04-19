Минкультуры РФ уволило сотрудника департамента кинематографии, который при оформлении документов допустил нарушения, из-за чего картине нидерландского и американского режиссера Пола Верховена "Искушение" выдали незаконное прокатное удостоверение для онлайн-проката, оно сейчас отозвано, сообщает пресс-служба ведомства.
Сохранение жизней мирных граждан является ключевым отличием специальной военной операции российской армии на Украине от традиционной войны, сообщил в среду в интервью газете "Аргументы и факты" экс-главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев" генерал-полковник Владимир Шаманов.